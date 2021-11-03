العثور على نفق سري بمنزل في محيط مقر السفير الفرنسي بتونس

تونس (صدى):
كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، عن العثور على نفق بمنزل في محيط مقر السفير الفرنسي؛ حيث تمت مداهمة المنزل بعد أن كان يتردد عليه شخص متطرف.
وأوضحت وزارة الداخلية، أنه بناءًا على معلومات وردت إلى المصالح الأمنية بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى في ضاحية إقامة السفير الفرنسي بتونس، وبمزيد التحري، إتضح أن من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرف.
وأشارت إلى أنه تمت مداهمة المنزل بعد التنسيق مع النيابة العمومية واتضح وجود أشغال حفر نفق، لافتة إلى أن تم تعهيد مصالح الإدارة العامة للحرس الوطني المكلفة بمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والمعينات والتساخير الفنية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية.