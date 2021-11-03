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العثور على نفق سري بمنزل في محيط مقر السفير الفرنسي بتونس

منذ ساعة
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العثور على نفق سري بمنزل في محيط مقر السفير الفرنسي بتونس

تونس (صدى):
كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، عن العثور على نفق بمنزل في محيط مقر السفير الفرنسي؛ حيث تمت مداهمة المنزل بعد أن كان يتردد عليه شخص متطرف.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه بناءًا على معلومات وردت إلى المصالح الأمنية بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى في ضاحية إقامة السفير الفرنسي بتونس، وبمزيد التحري، إتضح أن من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرف.

وأشارت إلى أنه تمت مداهمة المنزل بعد التنسيق مع النيابة العمومية واتضح وجود أشغال حفر نفق، لافتة إلى أن تم تعهيد مصالح الإدارة العامة للحرس الوطني المكلفة بمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والمعينات والتساخير الفنية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية.

تونس
منزل
السفير الفرنسي
نفق سري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137637
منذ ساعة
لعن الله الغرب ، فهم صانعي الإرهاب والخراب في ديارنا العربيه ..

.. قاتلهم الله وفضح سرهم على رؤوس الاشهااد .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18662
منذ ساعة
تفق خاااص للانقضاض والاختطاف والتصفية

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أحدث التعليقات

الرااااقي
اشك في اخباركم ياصدى حتى الحيوان يدافع عن انثاه فمابالك ببشر حتى لو انه على اي ديانه. لكن مع اخبار صدى مش حتئدر تغمض...
عباس قاروره
لاحول ولاقوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ركيباته يوجعنه وراسه يدور وعيونه تزغلل زغلله ، بس .. والدنيا عنده عيد .. .. احسنوا النيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيلكم فيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
كفو يا اهل الأردن يا النشامااا .. لا هنتوا ..

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