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الأمن البيئي يضبط موقعًا مخالفًا لنظام البيئة استُخدِم لتخزين الحطب المحلي

منذ 46 دقيقة
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الأمن البيئي يضبط موقعًا مخالفًا لنظام البيئة استُخدِم لتخزين الحطب المحلي

المدينة المنورة (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة المدينة المنورة، موقعًا مخالفًا لنظام البيئة، استُخدِم لتخزين "1536" مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية، وسُلِّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى "16" ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشَر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

 

 

 

أخبار المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
الحطب المحلي
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18654
منذ 11 دقيقة
جييري ما ييوز عن فعاله.. وتوم يلاحق وراه ويطارده

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أحدث التعليقات

بو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
بلسم الروح
مجبوره على الزواج
د محمد ماجد بخش
حزب الله .. هو حزب إيران وحزب إيران هو حزب حلفاء إيران وحلفاء إيران هو أعداء لبنان وليس فقط حزب الله أو أمينه المزعوم...
المهم
في ذاك الزمن مافيه ماء ابو نص
د محمد ماجد بخش
لا حول ولا قوة إلا بالله الكورة صارت شيطان والرياضة العصبية تحولت إلى ضاغوت

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