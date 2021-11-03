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جستنيه يُعلق على الوضع الحالي للنصر

منذ ساعتين
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جستنيه يُعلق على الوضع الحالي للنصر

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الصحافي بجريدة الرياضية عدنان جستنيه، اليوم الأربعاء، على الأوضاع الأخيرة لنادي النصر.

وقال جستينيه عبر حسابه في تويتر، إن: ماشاهدته وسمعته وقرأته في مساحة تويتر يمثل"لغوصة"، ممن يدعون حرصهم على مصلحة الكيان النصراوي.

وأضاف أن: "اللغوصة" هي من أهم وأبرزمعاناة ناديهم منذ سنين بسببهم وبسبب أمثالهم، حرارة الهزيمة الهلالية أفقدتهم القدرة ع التفكير والتعامل مع الموقف بحكمة بدلًا من القيل والقال.

يُشار إلى أن الأوضاع الأخيرة لنادي النصر تأزمت، على خلفية التصريحات المتبادلة بين اللاعبين، وفتحت إدارة النصر تحقيقاً داخلياً بشأن التصريحات الإعلامية التي ظهرت بعد مباراة الفريق أمام الفيحاء.

 

نادي النصر
الفيحاء
تحقيق
هزيمة
جستنيه
أزمة النصر
تصريحات اللاعبين
الأوضاع الأخيرة للنصر

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2887
منذ 21 دقيقة
من هذا واردى بإذن الله تعالى،، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ههههههههه طراره يعني يا سروقين اسياء وسرقين الالقاب ههههههه اجل العميد الهلال ههههههههههههههههههههههه
kkkk
الزعيم العالمي وكبير اسيا وخروج اقزام اسيا والاسويه صعبه قويه
Zoolعالمي
هذا الي سطرته شمس
زاير الشمالي
بقى عليه يرفع رجولها لعشيقها من باب المساعدة
خبير زمانه
نطالب بسرعه صدور عقوبه رادعه ضدهم تعلن لانهم اساءو لسمعه الوطن وتم تناقل مقطع الاعتداء عالمبا وصور انه اعتداء عنصري ضد جاليه محدده عربيه...

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