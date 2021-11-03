جستنيه يُعلق على الوضع الحالي للنصر

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الصحافي بجريدة الرياضية عدنان جستنيه، اليوم الأربعاء، على الأوضاع الأخيرة لنادي النصر.
وقال جستينيه عبر حسابه في تويتر، إن: ماشاهدته وسمعته وقرأته في مساحة تويتر يمثل"لغوصة"، ممن يدعون حرصهم على مصلحة الكيان النصراوي.
وأضاف أن: "اللغوصة" هي من أهم وأبرزمعاناة ناديهم منذ سنين بسببهم وبسبب أمثالهم، حرارة الهزيمة الهلالية أفقدتهم القدرة ع التفكير والتعامل مع الموقف بحكمة بدلًا من القيل والقال.
يُشار إلى أن الأوضاع الأخيرة لنادي النصر تأزمت، على خلفية التصريحات المتبادلة بين اللاعبين، وفتحت إدارة النصر تحقيقاً داخلياً بشأن التصريحات الإعلامية التي ظهرت بعد مباراة الفريق أمام الفيحاء.