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بالفيديو.. خاتمة ساخرة لبرنامج رياضي على اعتزال الهريفي

منذ 52 دقيقة
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بالفيديو.. خاتمة ساخرة لبرنامج رياضي على اعتزال الهريفي

ماجد محمد (صدى):
استعرض الإعلامي بتال القوس، في خاتمة برنامجه، اعتزال لاعب النصر السابق فهد الهريفي، للساحة الرياضية، بطريقة ساخرة.

وعرض بتال القوس في خاتمة برنامج " في المرمى " لحضة غضب " الهريفي " على كلمة عضو النصر الذهبي “طلال الرشيد” .

وكان الرشيد، قد أكد أن الهريفي، حرض حمد الله على النصر، بقوله: "ما تفعله ليس لصالح النادي، ولا يخدمه أبدًا ولا يخدم المصلحة العامة.. هذا ليس التوقيت المناسب".

وأضاف موجهًا الحديث إلى فهد الهريفي: "أنا لم أعد أحترمك"، مشددًا على خطورة المكالمة الهاتفية التي أجراها الهريفي مع حمد الله، حيث لم يلق حديث الرشيد، إعجاب الهريفي.

وكان الهريفي قد أعلن اعتزاله الكامل عن نادي النصر تشجعيًا وتحليليًا أو نقدًا، مطالبًا بضرورة إجراء تحقيقات فيما نٌسب إليه من تصريحات عن تحريضه لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله ضد "تاليسكا".

وقال "الهريفي" في حديثه: "أعلن اعتزالي الكامل عن نادي النصر سأبتعد تشجعيًا أو تحليليًا أو نقدًا أو كأنه غير موجود بحياتي .. سأعتزل نادي النصر وجماهيره وسأترك لكم الإخلاص وكل شئ .. هم الخبراء وهم اللي ينصحون".

وأضاف "الهريفي" باكيًا: "تعبت من القريب ومن كل شئ واتحملت كتير وأنا الآن استسلم وكفاية ولا عاد تسوا مؤمرات ولا ترسلوا أحد وأتمنى بعض الجهات التانية تساعدني لأني انظلمت وأبغى تحقيق على أعلى مستوى".

فهد الهريفي
الهريفي
بتال القوس
اعتزال الهريفي
في المرمي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18654
منذ 8 دقائق
لا حول ولا قوة إلا بالله


الكورة صارت شيطان والرياضة العصبية تحولت إلى ضاغوت

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أحدث التعليقات

بو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
بلسم الروح
مجبوره على الزواج
د محمد ماجد بخش
حزب الله .. هو حزب إيران وحزب إيران هو حزب حلفاء إيران وحلفاء إيران هو أعداء لبنان وليس فقط حزب الله أو أمينه المزعوم...
المهم
في ذاك الزمن مافيه ماء ابو نص
د محمد ماجد بخش
لا حول ولا قوة إلا بالله الكورة صارت شيطان والرياضة العصبية تحولت إلى ضاغوت

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