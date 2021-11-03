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بالفيديو.. رياضيون: عبدالرحمن غريب أفضل مثال للبديل الذي يصنع الفارق

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. رياضيون: عبدالرحمن غريب أفضل مثال للبديل الذي يصنع الفارق

نواف السالم (صدى):
جذب لاعب النادي الأهلي عبدالرحمن غريب، الأنظار إليه بعدما نال جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعرب رئيس لجنة المسابقات الأسبق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل البطي، عن إعجابه باللاعب عبدالرحمن غريب، حيث أن مسؤولين في الأهلي أكدوا أن اللاعب "مؤسس"، كما أنه على الرغم من أنه يستحق اللعب أساسياً مع الأهلي والمنتخب ولكنه لا يبدي امتعاضًا لعدم حدوث ذلك.

وأوضح عادل البطي، أن غريب لديه مهارات عالية ويستطيع اللعب بقدميه اليمنى واليسرى كما أنه متميز في لعب الركلات الحرة، ويختار المكان الصحيح لكي يقف فيه بجوار زملائه في الملعب وهو قادر على الوصول إلى أبعد نقطة، مضيفًا: "عبدالرحمن أنت واجهة".

ومن جانبه، قال صالح المطلق لاعب النصر السابق، أن أفضل مركز لعبدالرحمن غريب هو الجناح الأيسر، مضيفًا: "سبق وتحدثت عن عبد الرحمن غريب قبل عام، وذكرت وقتها بأنه لاعب يملك كاريزما اللاعب الدولي"، بحسب برنامج "في المرمى" عبر قناة "العربية".

وتابع صالح المطلق: "عبد الرحمن غريب موهوب وأبهرني بشخصيته مع أهلي جدة، قد لا يسجل الأهداف أحيانًا، ولكنه يجتهد باستمرار ويحاول كثيرًا على المرمى ويصنع الفارق".

وأضاف: "غريب هو أفضل مثال للبديل الذي يصنع الفارق عند نزوله، ويملك إمكانيات مميزة وسريع ومتحرك ولديه رؤية، ودائمًا يبحث عن الهدف"، مستطردًا: "أفضل مركز لغريب داخل الملعب هو الجناح الأيسر، لديه الإمكانيات اللازمة التي تساعده على تقديم الأفضل فيه، وتعامله الجيد مع السومة أو أي مهاجم آخر".

الأهلي
دوري المحترفين
صالح المطلق
عادل البطي
عبدالرحمن غريب

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2888
منذ 57 دقيقة
طبعاً بعد تحقيق الاهلي بطولة التعادل مع زعيم آسيا،، ثلاثة دوري وصفر آسيا

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أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
الله يعطيك العافية يابو ناصر ما قصرت كفيت ووفيت
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
والله علقت على هاالموضوع من اول مانزل ،،، .. ولكن مع الاسف ما رضيتوا ولا اظهرتوا تعليقي ..
روميو
واضح أن السعودية كلها لبنانيات حتى عندنا جزر في البحر الأحمر أسمها جزر الصبايا أول مره أسمع بها اللبنانيات كلهن عندنا بس مافيه وحده...
احمد
حياك الله ابو محمد...

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