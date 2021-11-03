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شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

منذ ساعة
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شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

القاهرة (صدى):
وجه شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، وائل عبدالعزيز، رسالة لمروجي شائعة دخولها العناية المركزة.

وقال وائل «كل يوم من ساعة ما رجعت من السفر خبر عن وفاتها أو نقلها العناية المركزة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ارحموها شوية هي كويسة الحمد لله وسيبوها في حالها يا عالم يا مريضة».

وكانت ياسمين عبدالعزيز، قد دخلت أحد المستشفيات الكبرى لإجراء عملية إزالة تكيسات من على المبايض، ولكن حدث خطأ طبي أدى لإصابتها بثقب في القولون، ثم استقرت حالتها الصحية لتنتقل إلى غرفة عادية بعد مكوثها فترة في العناية المركزة.

وطلب الفنان أحمد العوضي عندما شعر بخطر عليها بعد إجراء عملية جراحية خاطئة، في عدد من المنشورات الدعاء لها من محبيها وجمهورها، لتسافر بعد فترة إلى سويسرا لاستكمال علاجها هناك.

 

سويسرا
ياسمين عبدالعزيز
العوضي
شقيق ياسمين عبدالعزيز

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54795
منذ 46 دقيقة
يا كثر الاخطاء الطبيه في مصر

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أحدث التعليقات

بو محمد 😎 ✍️
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