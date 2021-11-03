"الشهري" يكشف عن ظروف صعبة واجهت الأخضر

نواف السالم (صدى):
أكد سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، على سعادته بالتأهل إلى كأس أمم آسيا تحت 23 سنة، كأحد أفضل المنتخبات، أصحاب المركز الثاني، وذلك بعد الفوز على بنغلادش (3-0).
وقال الشهري، أن الأخضر الأولمبي، تعرض لعديد الظروف الصعبة، التي جعلت تأهله إلى البطولة القارية، صعبًا للغاية، لافتًا إلى أن اختلاف الأجواء بين المملكة ودولة أوزباكستان التي استضافت التصفيات، كان أحد العوامل المؤثرة على اللاعبين.
وأضاف سعد الشهري: "أيضًا.. بعثة منتخب السعودية، سافرت إلى أوزباكستان، قبل انطلاق التصفيات، بيوم واحد فقط"، مهاجمًا أرضية ملعب مباراة السعودية والكويت، والذي خسرها الأخضر (1-2)؛ قائلًا: "لا يُمكن اللعب عليها أبدًا".