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"الشهري" يكشف عن ظروف صعبة واجهت الأخضر

منذ 3 ساعات
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"الشهري" يكشف عن ظروف صعبة واجهت الأخضر

نواف السالم (صدى):
أكد سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، على سعادته بالتأهل إلى كأس أمم آسيا تحت 23 سنة، كأحد أفضل المنتخبات، أصحاب المركز الثاني، وذلك بعد الفوز على بنغلادش (3-0).

وقال الشهري، أن الأخضر الأولمبي، تعرض لعديد الظروف الصعبة، التي جعلت تأهله إلى البطولة القارية، صعبًا للغاية، لافتًا إلى أن اختلاف الأجواء بين المملكة ودولة أوزباكستان التي استضافت التصفيات، كان أحد العوامل المؤثرة على اللاعبين.

وأضاف سعد الشهري: "أيضًا.. بعثة منتخب السعودية، سافرت إلى أوزباكستان، قبل انطلاق التصفيات، بيوم واحد فقط"، مهاجمًا أرضية ملعب مباراة السعودية والكويت، والذي خسرها الأخضر (1-2)؛ قائلًا: "لا يُمكن اللعب عليها أبدًا".

 

 

سعد الشهري
كأس أمم آسيا
الأخضر الأولمبي
البطولة القارية

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2887
منذ 23 دقيقة
والله ان الفشل منك يا فقراوي
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 502
منذ 9 دقائق
مشاءالله النصرالعالمي والاستثنائي اكبر داعم للمنتخبات السنيه الاولمبي مدرب نصراوي واكثر من 8 لعيبه في المنتخب الاول من النصر لله درك يا عالمي ضحيت بفريق النصر لخدمه الوطن مو مثل غيرنا اهربو ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ههههههههه طراره يعني يا سروقين اسياء وسرقين الالقاب ههههههه اجل العميد الهلال ههههههههههههههههههههههه
kkkk
الزعيم العالمي وكبير اسيا وخروج اقزام اسيا والاسويه صعبه قويه
Zoolعالمي
هذا الي سطرته شمس
زاير الشمالي
بقى عليه يرفع رجولها لعشيقها من باب المساعدة
خبير زمانه
نطالب بسرعه صدور عقوبه رادعه ضدهم تعلن لانهم اساءو لسمعه الوطن وتم تناقل مقطع الاعتداء عالمبا وصور انه اعتداء عنصري ضد جاليه محدده عربيه...

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