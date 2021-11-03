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وليمة جنوبية من الزمن الجميل قبل 30 عام
منذ ساعتين
1039
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الرياض
الزمن الجميل
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خبر في صورة
التعليقات
المهم
عدد التعليقات : 99
منذ 8 دقائق
في ذاك الزمن مافيه ماء ابو نص
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في ذاك الزمن مافيه ماء ابو نص
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