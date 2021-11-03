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قصة تحول عبدالله بن جمعة من حامل طرود إلى رئيس أكبر شركة نفطية بالعالم (فيديو)

منذ ساعتين
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قصة تحول عبدالله بن جمعة من حامل طرود إلى رئيس أكبر شركة نفطية بالعالم (فيديو)

الرياض (صدى):
يعد الرئيس السابق لشركة أرامكو عبدالله بن صالح بن جمعة، خير مثال للنجاح والعزيمة والإصرار؛ بدأ من حامل طرود ليصل إلى رئيس أكبر شركة نفطية بالعالم.

درس عبدالله بن جمعة القرآن في طفولته في الخبر ليتعلم في شبابه العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبيروت ثم أكمل برنامج التطوير الإداري في جامعة هارفارد الأمريكية.

وتدرج بن جمعة صاحب الشخصية المميزة في شركة أرامكو حتى وصل للرئاسة؛ حيث بدأ مسيرته فيها في الستينيات الميلادية وأصبح رئيس لها عام 1995 م، فيما عين في العديد من المناصب وكان أبرزها تعيينه في اللجنة العليا بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

واختير عام 2003 أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال الأعمال في العالم، حيث خدم سنوات طوال في القطاع النفطي وغير فيها سياسات كثيرة ليحدث ويطور في شركة أرامكو حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، بحسب تقرير مصور لقناة "الإخبارية".

 

أرامكو
عبدالله بن جمعة
حامل طرود
شركة نفطية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54795
منذ 43 دقيقة
عبد الله كان رجل اداري و وطني جدا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18654
منذ 12 دقيقة
وطني يعني وطني مافيه شيء اسمه ابن حلال وشيء آخر اسمه ابن حلال مصفي

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أحدث التعليقات

بو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
بلسم الروح
مجبوره على الزواج
د محمد ماجد بخش
حزب الله .. هو حزب إيران وحزب إيران هو حزب حلفاء إيران وحلفاء إيران هو أعداء لبنان وليس فقط حزب الله أو أمينه المزعوم...
المهم
في ذاك الزمن مافيه ماء ابو نص
د محمد ماجد بخش
لا حول ولا قوة إلا بالله الكورة صارت شيطان والرياضة العصبية تحولت إلى ضاغوت

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