‏الخارجية الأمريكية: حزب الله أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمات لبنان

واشنطن (صدى):
اعتبرت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث، أن "حزب الله" الإرهابي هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى مفاقمة أزمات لبنان، ويتزايد اعتراف العالم بحقيقته كلّ يوم.
وأكد جيرالدين غريفيث، أنه ليس مدافعاً عن لبنان كما يزعم، إنّما هو منظمة "إرهابية" مكرّسة لدفع أجندة إيران،مضيفة: "حزب الله المدعوم من إيران منظمة إرهابية أجنبية ومصنّفة خصوصاً على أنّها منظمة إرهابية عالمية بموجب القانون الأميركي، وأيضاً وفقاً لكثير من دول العالم" .
وتابعت: "كذلك إنّ أنشطته الإرهابية وغير المشروعة هي التي تهدّد أمن لبنان واستقراره وسيادته، فهو أكثر اهتماماً بمصالحه ومصالح إيران الراعية له أكثر من مصالح الشعب اللبناني. وإنّ أنشطته الإرهابية والاقتصادية المشبوهة زادت من معاناة الشعب اللبناني".