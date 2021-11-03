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شافت الموت قدامها

منذ ساعة
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التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54795
منذ 53 دقيقة
حسبي الله عليه المجنون

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أحدث التعليقات

بو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
بلسم الروح
مجبوره على الزواج
د محمد ماجد بخش
حزب الله .. هو حزب إيران وحزب إيران هو حزب حلفاء إيران وحلفاء إيران هو أعداء لبنان وليس فقط حزب الله أو أمينه المزعوم...
المهم
في ذاك الزمن مافيه ماء ابو نص
د محمد ماجد بخش
لا حول ولا قوة إلا بالله الكورة صارت شيطان والرياضة العصبية تحولت إلى ضاغوت

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