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أب يحقن أطفاله بالهروين لسبب غريب!

منذ 6 ساعات
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أب يحقن أطفاله بالهروين لسبب غريب!

أميرة خالد (صدى):
اتهمت شرطة مقاطعة لانكشاير، أبًا بحقن طفليه بالهروين، وعلل ذلك بحجة مساعدتهما على النوم.

وفُضح أمر الأب بعد ملاحظة كدمة أثر الحقنة على يدي الطفلين، اللذين يخضعان لمراقبة الخدمات الاجتماعية منذ عام 2018، بسبب تعاطي الوالدين للمخدرات وممارسة العنف المنزلي، والشك بالصحة العقلية لهما.

إثر ذلك منحت السلطات هيئة الخدمات الاجتماعية الوصاية على الطفلين، مشيرة إلى أن وجودهما في منزل العائلة يُشكل خطرا عليهما، لاسيما أن الشرطة عثرت على أسلحة في البيت، هذا إلى جانب حديث الأب المستمر عن الانتحار.

 

انتحار
أطفال
أب
إنجلترا
هروين
حقن أطفال
خدمات اجتماعية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137637
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

الرااااقي
اشك في اخباركم ياصدى حتى الحيوان يدافع عن انثاه فمابالك ببشر حتى لو انه على اي ديانه. لكن مع اخبار صدى مش حتئدر تغمض...
عباس قاروره
لاحول ولاقوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ركيباته يوجعنه وراسه يدور وعيونه تزغلل زغلله ، بس .. والدنيا عنده عيد .. .. احسنوا النيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيلكم فيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
كفو يا اهل الأردن يا النشامااا .. لا هنتوا ..

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