أب يحقن أطفاله بالهروين لسبب غريب!

أميرة خالد (صدى):
اتهمت شرطة مقاطعة لانكشاير، أبًا بحقن طفليه بالهروين، وعلل ذلك بحجة مساعدتهما على النوم.
وفُضح أمر الأب بعد ملاحظة كدمة أثر الحقنة على يدي الطفلين، اللذين يخضعان لمراقبة الخدمات الاجتماعية منذ عام 2018، بسبب تعاطي الوالدين للمخدرات وممارسة العنف المنزلي، والشك بالصحة العقلية لهما.
إثر ذلك منحت السلطات هيئة الخدمات الاجتماعية الوصاية على الطفلين، مشيرة إلى أن وجودهما في منزل العائلة يُشكل خطرا عليهما، لاسيما أن الشرطة عثرت على أسلحة في البيت، هذا إلى جانب حديث الأب المستمر عن الانتحار.