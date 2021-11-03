مستجدات واقعة قطع رأس مصري والتمثيل بجثته

القاهرة (صدى):
قررت النيابة العامة في مصر، سجن مرتكب جريمة قتل شخص وفصل رأسه عن جسده والتجول بها في الشارع لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
واصطحبت النيابة العامة المتهم ويدعى "عبد الرحمن دبور" لإعادة تمثيل الجريمة التي صنفت كأبشع جريمة شهدتها مصر.
وكانت الجريمة المروعة، وقعت أمس الأول الاثنين، بمحافظة الإسماعيلية، حيث اعتدى الجاني على المجني عليه باستخدام "ساطور" فصل رأسه عن جسده في الطريق العام وتجول بها في الشارع.
وأثارت الجريمة حالة من الصدمة لدى الرأي العام المصري في الساعات الماضية.
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