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تسجيلات مسربة تُغرق وزير خارجية لبنان

منذ ساعة
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تسجيلات مسربة تُغرق وزير خارجية لبنان

بيروت (صدى):
أثارت تسجيلات صوتية مسربة لوزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، جدلا واسعا في الساعات الماضية.

وكشفت التسجيلات الوجه الحقيقي لوزير الخارجية اللبناني، وحقده على دول الخليج، وموافقته على سياسة حزب الله، وفقا لعكاظ.

وفي التسجيلات بدا الوزير اللبناني منفعلاً من ردود الفعل بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي قائلا: "إذا كنا لا نستطيع أن نختلف ما بدي هيك أخوة".

ومن جانبه خرج الوزير اللبناني بتصريحات متخبطة، ردا على التسريبات، قائلا إنها تعود للقاء صحفي كان مقررا موعده قبل نشوء الأزمة الحالية نهار الخميس الماضي بتاريخ 28 أكتوبر 2021.

وقال بو حبيب: " يهمني التأكيد بأن هدف هذه المقابلة كان السعي لفتح باب الحوار وإزالة الشوائب بغية إصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية".

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جورج قرداحي
وزير خارجية لبنان
تسريبات وزير خارجية لبنان
عبدالله بوحبيب

التعليقات

هلالي
هلالي عدد التعليقات : 411
منذ ساعة
خلافك خله في بلدك , هنا بدونكم أفضل ..
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 664
منذ 8 دقائق
انت اخوبليس انقلع ياحذا الفرس

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أحدث التعليقات

قرم
ماخذين الناس لعبه في ايديهم. البلد ماهي فوضى ياليت يتم ايقاع اقصى العقوبات في حقهم. علشان يرتدع غيرهم من الهمج . حسبي الله ونعم...
ابو ماجد
يا سعود انت لم تعترف بحسابك في تويتر وتكذب لك اكثر من 5 سنوات وتقول بانه لايوجد لك حساب في تويتر .
ع. س. ع
ان شاء الله للهلال طرق عن خشتك يا ابو بدر وتطلع بد آسيوية او دوري او كأس الملك،،، وردد،، الآسيوية صعبة قوية
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
الله يرحمه ويغفر له ويرحم امواتنا واموات المسلمين

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