تسجيلات مسربة تُغرق وزير خارجية لبنان

بيروت (صدى):
أثارت تسجيلات صوتية مسربة لوزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، جدلا واسعا في الساعات الماضية.
وكشفت التسجيلات الوجه الحقيقي لوزير الخارجية اللبناني، وحقده على دول الخليج، وموافقته على سياسة حزب الله، وفقا لعكاظ.
وفي التسجيلات بدا الوزير اللبناني منفعلاً من ردود الفعل بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي قائلا: "إذا كنا لا نستطيع أن نختلف ما بدي هيك أخوة".
ومن جانبه خرج الوزير اللبناني بتصريحات متخبطة، ردا على التسريبات، قائلا إنها تعود للقاء صحفي كان مقررا موعده قبل نشوء الأزمة الحالية نهار الخميس الماضي بتاريخ 28 أكتوبر 2021.
وقال بو حبيب: " يهمني التأكيد بأن هدف هذه المقابلة كان السعي لفتح باب الحوار وإزالة الشوائب بغية إصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية".
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