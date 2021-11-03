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طارق كيال : سالم الدوسري لاعب سعودي بمواصفات أوروبية
منذ 9 ساعات
830
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
kkkk
عدد التعليقات : 664
منذ 13 دقيقة
سالم خلاط اسوي هههههههههههه
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أحدث التعليقات
قرم
ماخذين الناس لعبه في ايديهم. البلد ماهي فوضى ياليت يتم ايقاع اقصى العقوبات في حقهم. علشان يرتدع غيرهم من الهمج . حسبي الله ونعم...
ابو ماجد
يا سعود انت لم تعترف بحسابك في تويتر وتكذب لك اكثر من 5 سنوات وتقول بانه لايوجد لك حساب في تويتر .
ع. س. ع
ان شاء الله للهلال طرق عن خشتك يا ابو بدر وتطلع بد آسيوية او دوري او كأس الملك،،، وردد،، الآسيوية صعبة قوية
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
الله يرحمه ويغفر له ويرحم امواتنا واموات المسلمين
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