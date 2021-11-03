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وليد الفراج : الهلال لم يجلس عند باب الآسيوية وينتظرها

منذ 7 ساعات
1167
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التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 529
منذ 38 دقيقة
حسبنا الله عليك الله يورينا فيك
برنس
برنس عدد التعليقات : 529
منذ 38 دقيقة
كل بطولاته يامطبل لف ودوران خل عنك التطبيل

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