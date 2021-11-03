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وليد الفراج : الهلال لم يجلس عند باب الآسيوية وينتظرها
منذ 7 ساعات
1167
2
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التعليقات
برنس
عدد التعليقات : 529
منذ 38 دقيقة
حسبنا الله عليك الله يورينا فيك
برنس
عدد التعليقات : 529
منذ 38 دقيقة
كل بطولاته يامطبل لف ودوران خل عنك التطبيل
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