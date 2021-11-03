تاجر مخدرات يطلق النار على أفراد عائلته

القاهرة (صدى):
خرج تاجر مخدارت في مصر عن طوره، مقدما على إطلاق النار على منزل والده بطريقة عشوائية، بسبب خلافات عائلية، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد أسرته.
وكانت مشادة كلامية بين الجاني وبين والده، نشبت لرفض الأخير عودته للإقامة بمنزل العائلة، فقام بإحضار بندقية آلية، وأطلق أعيرة نارية بطريقة عشوائية، ولاذ بالهرب.
وأسفر إطلاق النار عن وفاة زوجة شقيق المتهم وابنتها، حيث تصادف تواجدهما بشرفة شقتهما، الكائنة بالطابق الثالث، أثناء إطلاق الأعيرة النارية.
وتمكنت الشرطة المصرية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية.