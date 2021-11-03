خسائر بالمليارات جراء الأزمة اللبنانية

بيروت (صدى):
أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش، أن توقعاتهم بارتفاع حجم الصادرات إلى المملكة عام 2022 قد خابت، وذلك منذ فضيحة تهريب الكبتاغون من لبنان إلى المملكة.
وأوضح بكداش أن الصادرات إلى المملكة العربية كانت قد وصلت في عام 2020 إلى 240 مليون دولار معظمها من المواد الغذائية، في وقت توقع الصناعيون أن يرتفع حجم الصادرات إلى 500 مليون دولار عام 2022 مع انخفاض قيمة الليرة ودخول خطوط إنتاج جديدة على الصناعة اللبنانية، بحسب سكاي نيوز.
ولفت إلى أن فضيحة تهريب الكبتاغون من لبنان إلى المملكة، دفعت بالكثير من الصناعيين إلى نقل مصانعهم من لبنان إلى الخارج.
وأكد أن كل ذلك بسبب سياسة الحكومة اللبنانية، لا سيما الإساءة لدول الخليج عامة والمملكة خاصة.