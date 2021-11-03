مطالبات بطرد ابنتي جورج قرداحي من مناصبهما الوظيفية

عادل الحربي (صدى):
طالب نشطاء بطرد ابنتي وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، من مناصبهما الوظيفية، حيث تشغلان مناصب في مجموعة "MBC" السعودية ومجموعة "الفطيم" الإماراتية.
ودعا النشطاء لإقالة كل من باتريسيا وباميلا جورج قرداحي من منصبهما، فيما علق أحدهم بقوله: "بنات جورج قرداحي واحدة تشتغل في أحد القنوات السعودية، والثانية تشتغل في الإمارات، وأبوهم اللي ما أنعرف إلا عن طريق الإعلام السعودي يعتبر السعودية والإمارات دول تعتدي على اليمن ويبرر لميشليا الحوثي ويعتبر ارهابها وعدوانها علينا حق مشروع".
يذكر أن كل من المملكة، والكويت، والإمارات، والبحرين، سحبت سفرائها ودبلوماسييها من لبنان، وطلبت مغادرة السفير اللبناني، على خلفية التصريحات المسيئة لوزير الإعلام قرداحي.
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