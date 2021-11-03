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مطالبات بطرد ابنتي جورج قرداحي من مناصبهما الوظيفية

منذ ساعة
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مطالبات بطرد ابنتي جورج قرداحي من مناصبهما الوظيفية

عادل الحربي (صدى):
طالب نشطاء بطرد ابنتي وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، من مناصبهما الوظيفية، حيث تشغلان مناصب في مجموعة "MBC" السعودية ومجموعة "الفطيم" الإماراتية.

ودعا النشطاء لإقالة كل من باتريسيا وباميلا جورج قرداحي من منصبهما، فيما علق أحدهم بقوله: "بنات جورج قرداحي واحدة تشتغل في أحد القنوات السعودية، والثانية تشتغل في الإمارات، وأبوهم اللي ما أنعرف إلا عن طريق الإعلام السعودي يعتبر السعودية والإمارات دول تعتدي على اليمن ويبرر لميشليا الحوثي ويعتبر ارهابها وعدوانها علينا حق مشروع".

يذكر أن كل من المملكة، والكويت، والإمارات، والبحرين، سحبت سفرائها ودبلوماسييها من لبنان، وطلبت مغادرة السفير اللبناني، على خلفية التصريحات المسيئة لوزير الإعلام قرداحي.

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التعليقات

بو محمد 😎 ✍️
بو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137602
منذ 56 دقيقة
اطردوا القرداحات لا بارك الله فيهن ، خلوهن يشتغلن بقنوات االمجوس .. اليس هذا اولى ..؟؟

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
نحن لا نتمنى الفوضى ولا الخراب ولا فقدان الامن والامان ولكن من بيده عودة مايسمى بالربيع العربي هي الشعوب وليس أنت ومن أنت حتى...
ابو عبد الرحمن
ابشرك انا وعيالي كلنا ماجينا موسم الرياض مع انه قريب من بيتي والحمد لله مرتاحين اللهم لك الحمدمن الزحمه والصرف لا توصي حريص ترنا...
بو محمد 😎 ✍️
اطردوا القرداحات لا بارك الله فيهن ، خلوهن يشتغلن بقنوات االمجوس .. اليس هذا اولى ..؟؟
ابو احمد
حياكم الله يااهل الكويت في رياض الخير. ربي يحفظ حكومتنا وحكومة الكويت ويخلي لنا الشيخ تركي حبيبنا. خلا الرياض ورده
العالمي
مانا قلتلكم ان ذالفريق متسول الالقاب بكره يقولو اصلا احنا الليوث وبيمرو على السكري وعلى هذا الموال

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