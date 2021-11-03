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بالفيديو.. العقوبة المتوقعة على المعتدين على موظفي أحد مطعم

منذ 11 ساعة
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بالفيديو.. العقوبة المتوقعة على المعتدين على موظفي أحد مطعم

الرياض (صدى):
أوضح المحامي أحمد المحيميد، العقوبة المتوقعة على المعتدين على موظفين أحد مطعم في المملكة.

فأذا كان أعمارهم أقل من 18 عاما فسوف يطبق عليهم نظام الأحداث والتحقيق معهم تحت إشراف النيابة العامة، وسيكون من حقهم الدفاع عن أنفسهم بحضور المحامين الخاصين بهم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

ولفت إلى أنهم تم ضبطهم بالجرم المشهود، وهو جريمة الإعتداء التي تعد من الجرائم الكبري الموجبةللتوقيف، لافتا إلى أنه حال أدى الاعتداء عن إصابات تزيد 21 يوم فأنه سيتم توقيفهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.

وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت مقطع فيديو يظهر مجموعة أشخاص وهم يعتدون على موظفي أحد المطاعم الشهيرة، ويمسكون بـ "الكراسي" ويعتدون بالضرب على الموظفين.

 

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جريمة
مطعم
الدفاع
محكمة
الجرم المشهود
المحامي

التعليقات

بو محمد 😎 ✍️
بو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137608
منذ 10 ساعات
البلد ماهي فوضى اي صعلوك يمد يده ..

.. لابد لهم من العقاب الرادع ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18645
منذ 9 ساعات
لا تُراع يا أبو محمد ... البلد في أياد أمينة
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54783
منذ 4 ساعات
يجب معاقبتهم وتأديبهم
ابوالعرب
ابوالعرب عدد التعليقات : 1146
منذ ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
ما توصل الدرجة المد اليد
قرم
قرم عدد التعليقات : 522
منذ ساعة
ماخذين الناس لعبه في ايديهم.
البلد ماهي فوضى ياليت يتم ايقاع اقصى العقوبات في حقهم.
علشان يرتدع غيرهم من الهمج .
حسبي الله ونعم الوكيل في هالنوعيات.

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أحدث التعليقات

ابو زهرا
هذا في محافظة ينبع وليست المدينة المنورة
منصور البشر
والله الرياض صار وجهه سياحيه والله خيال شكرا لحكومتنا وشكرا معالي تركي ال الشيخ. جزاك الله خير
قرم
الله لايردهم المجرمين. بس لا يطلعون بسرعه ..( اهم شي) علشان يتادبون هالمجرمين ، هذا تعدي على الانفس. رايحين يبلوعون ولا راحين يتضاربون؟؟ فعلن...
ابوبدر
نبي نشوف فريق التبع وجمهوره هل بيردون والا كعادتهم يحطون رؤوسهم بالرمل ويسكتون ويقولون حنا والهلال واحد . يالله ورونا مراجلكم 😜
ابوبدر
الله لا يعيدها من معرفة بكم وان كان هذي افعالكم وشعبكم ساكت بانكم تكونون حكومتهم فهم ببريح معكم ما نبيكم كلكم

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