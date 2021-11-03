بالفيديو.. العقوبة المتوقعة على المعتدين على موظفي أحد مطعم

الرياض (صدى):
أوضح المحامي أحمد المحيميد، العقوبة المتوقعة على المعتدين على موظفين أحد مطعم في المملكة.
فأذا كان أعمارهم أقل من 18 عاما فسوف يطبق عليهم نظام الأحداث والتحقيق معهم تحت إشراف النيابة العامة، وسيكون من حقهم الدفاع عن أنفسهم بحضور المحامين الخاصين بهم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".
ولفت إلى أنهم تم ضبطهم بالجرم المشهود، وهو جريمة الإعتداء التي تعد من الجرائم الكبري الموجبةللتوقيف، لافتا إلى أنه حال أدى الاعتداء عن إصابات تزيد 21 يوم فأنه سيتم توقيفهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.
وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت مقطع فيديو يظهر مجموعة أشخاص وهم يعتدون على موظفي أحد المطاعم الشهيرة، ويمسكون بـ "الكراسي" ويعتدون بالضرب على الموظفين.
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