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شاهد .. ردة فعل "وليد الفراج" على مغرد أعلن تشجيعه لـ"بوهانج" ضد الهلال

منذ يوم
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شاهد .. ردة فعل "وليد الفراج" على مغرد أعلن تشجيعه لـ"بوهانج" ضد الهلال

ماجد محمد (صدى):
تفاعل الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، مع مغرد أعلن أنه سيشجع فريق بوهانج الكوري ضد الهلال، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان المغرد قد انتقد حديث "الفراج"عن الهلال حيث كتب :"يا أخي هلكتنا بالآسيوية تسجل للوطن.. لا ياخي تسجل للنادي وكلنا عارفين ونعرف منجزات الوطن ولا مزايدة عليه بالتوفيق لبوهانج يوم 23 نوفمبر".

ورد الفراج عليه، خلال حديثه في برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة mbc أكشن، بأن كلام هذا المغرد لا يصدر إلا من مشجع لم يشارك فريقه في البطولة الآسيوية، مؤكدًا أنه سيشجع الهلال.

 

الهلال
وليد الفراج
نادي الهلال
دوري أبطال آسيا
الإعلامي الرياضي
بوهانج الكوري

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2891
منذ يوم
جماهير الهلال تريد من جماهير المسيار تشجيع بوهانج الكوري لأنهم كم فعلو وصارو نكبة على تلك الفرق أمثال اوراوا ومخلفات اوراوا فمن الآن شدو حيلكم،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر
العالمي
العالمي عدد التعليقات : 87
منذ يوم
بعد تخبط ادارة العالمي ننظم الى الهلال رافع الراس ونشعه خاجيا وبالتوفيق للزعيم العالمي اسيويا وافريقيا الفريق الاول مكتسح القارتين
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1977
منذ 22 ساعة
كفوووو يالعناصي وأنا يدي بيدك وبالتوفيق لبوهانج الكوري ودعسسسسسس الطواقي 🤲
بعدين انت يالهراج بدري عليك وشرواك تجبر احد يشجع الطواقي 👍
يعني شجع السنافر والا بزعل انحرررررررق
ابو ثامر
ابو ثامر عدد التعليقات : 4
منذ 21 ساعة
الوفا الطبيعي البليهي يسلم عليك ويقول ماهو محتاج تشجيعك له روح احلم وانت تشجع الكوري وتخيله الفقر
إنسان واقعي
إنسان واقعي عدد التعليقات : 7
منذ 19 ساعة
الفقراوية نحس على أي نادي يشجعونه والله ما أحد داري عنكم والزعيم العالمي الأسيوي مايحتاج تشجيعكم
سويلم الهزيمي
سويلم الهزيمي عدد التعليقات : 34
منذ 18 ساعة
ان شجعوه اهلا وسهلا مشجعوه الزعيم يركهم في كل محفل ومككان والاسيويه ناخذها باذن الله
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 668
منذ 18 ساعة
قاصف الجبهات ابوبدر انت اعلامي بلغت عنان السماء
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) عدد التعليقات : 3134
منذ 18 ساعة
في قلبك يافقري
في قلللللللللللللللللللللللللللللللللللبك
ههههههههههههههههههههههههه
ابو لووووو
ابو لووووو عدد التعليقات : 1
منذ 16 ساعة
أنا نصراوي لكن ما توصل أشجع فريق أجنبي مهما كان الهلال فيه ناس محترمين أمثال الفرج وسالم وجوميز والشهري لا لا ما توصل لكذا ...
نصراوي سابق
نصراوي سابق عدد التعليقات : 10
منذ 15 ساعة
ايام المدرسة الطلبه الفاشلين يحسدون ويغارون من الطلبة المجتهدين ويقللون من شأنهم وهذا ما يحدث الان هؤلاء النصراويه الفاشلين الحسودين لا يشجعون ممثل الوطن وبؤكد للجميع انهم مرضى نفسيين ( أبو نفسية )
السامي
السامي عدد التعليقات : 48
منذ 14 ساعة
السلام عليكم ورحمة الله الله يرحمه أغلب النصراوين يعيشون الوهم وضاعوا بين الاتهامات والتكذيب والتحكيم والحظ واللجان والوقت الضائع وكان همهم الهلال ونسوا ان لهم فريق والهلال يحقق البطولات وهم يتفرجون
النصر العالمي
النصر العالمي عدد التعليقات : 15
منذ 14 ساعة
انا نصراوي وبشجع الهلال لأن يوهانج فريق ضعيف
وبيرنه الهلال بكم هداف وبيلحق النصر
ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 2
منذ 16 دقيقة
من اسباب التعصب الرياضي وتأجيج الشارع الرياضي الفراج اعلامي مكروه من معظم جماهير الأندية للأسف برنامجه سبب تعصب وكره جماهير الأندية لبعض

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أحدث التعليقات

ابو يزن
من اسباب التعصب الرياضي وتأجيج الشارع الرياضي الفراج اعلامي مكروه من معظم جماهير الأندية للأسف برنامجه سبب تعصب وكره جماهير الأندية لبعض
بلبل البحر
قاتله الله هو وحزبه الشيطاني
ابو محمد 😎 ✍️
هذا ماجناه عليكم شياطينكم .. ولم نجن على احدِ ..
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملاااااااالي .. الناس ويييييييييين واحنا وين ..

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