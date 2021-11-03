شاهد .. ردة فعل "وليد الفراج" على مغرد أعلن تشجيعه لـ"بوهانج" ضد الهلال

ماجد محمد (صدى):
تفاعل الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، مع مغرد أعلن أنه سيشجع فريق بوهانج الكوري ضد الهلال، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا.
وكان المغرد قد انتقد حديث "الفراج"عن الهلال حيث كتب :"يا أخي هلكتنا بالآسيوية تسجل للوطن.. لا ياخي تسجل للنادي وكلنا عارفين ونعرف منجزات الوطن ولا مزايدة عليه بالتوفيق لبوهانج يوم 23 نوفمبر".
ورد الفراج عليه، خلال حديثه في برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة mbc أكشن، بأن كلام هذا المغرد لا يصدر إلا من مشجع لم يشارك فريقه في البطولة الآسيوية، مؤكدًا أنه سيشجع الهلال.