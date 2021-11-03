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الروقي لـ "تاليسكا": "أهب ما اكذبك ياكذبان"

منذ 21 ساعة
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الروقي لـ "تاليسكا": "أهب ما اكذبك ياكذبان"

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي فهد الروقي على الأنباء المتداولة بشأن قرب رحيل اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا عن النصر .

ونشر الروقي صورة تجمع محترف النصر عبدالرزاق حمدالله، وتاليسكا وعلق قائلا "اللى على اليمين لاعب النصر تاليسكا واللى على اليسار مهاجم النصر حمدالله، ‏اللي على اليمين يسير على درب اللي على اليسار..هاليومين مزعجهم يقول ودي أروح لديرتي وإلا عطوني قروش عشان أقعد..الوضع بينهم ماهوب طيّب ( بنوب ).. مابين القوسين عشان اعلمكم إني اعرف لغات ( أهب ما أكذبك ياكذبان ) ".

وفي وقت سابق، قال الإعلامي البرازيلي نيكولا، أن اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا محترف النصر يعيش أيامه الأخيرة مع الفريق، مضيفا أن سبب قرب رحيل اللاعب بسبب الرواتب المتأخرة وأيضا وجود مشاكل داخلية مع بعض اللاعبين السعوديين على الأجانب.

النصر
فهد الروقي
أندرسون تاليسكا

التعليقات

ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1352
منذ 20 ساعة
اقول ياروقي لوماتلقا سالفه تكتب عليها لنصر كان تجيك سكته قلبيه محرقك النصر اورافع ضغطك ياتي يوم يعلن فيه اصابتك في جلطه وانتظر كلامي ,,,تقول (اهب)مسكين محرك تليسكا الى هذا الحد,,,ام ترعاء غنم اهلك واليوم تستهزي في الاخرين,
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1352
منذ 20 ساعة
اقول ياروقي لوماتلقا سالفه تكتب عليها لنصر كان تجيك سكته قلبيه محرقك النصر اورافع ضغطك ياتي يوم يعلن فيه اصابتك في جلطه وانتظر كلامي ,,,تقول (اهب)مسكين محرك تليسكا الى هذا الحد,,,امس ترعاء غنم اهلك واليوم تستهزي في الاخرين عجائب هذا الزمن,
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1352
منذ 20 ساعة
اقول ياروقي لوماتلقا سالفه تكتب عليها لنصر كان تجيك سكته قلبيه محرقك النصر اورافع ضغطك ياتي يوم يعلن فيه اصابتك في جلطه وانتظر كلامي ,,,تقول (اهب)مسكين محرك تليسكا الى هذا الحد,,,امس ترعاء غنم اهلك واليوم تستهزي في الاخرين عجائب هذا الزمن,
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2887
منذ 19 ساعة
ابو يزيد،،، الفقراوي،،، هل ترى رعي الغنم عيب،، رسولنا الكريم محمد علية الصلاة والسلام رعى الغنم لكن عقولكم مريضة،،، وحاط عشرين تعليق،،،، واقول لك من الآخر،،، الآسيوية صعبة قوية،،، وسمعني صياحك لأنة طرب ههههههه
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 197
منذ 19 ساعة
ع.س.ع ،، عشرين تعليق ،، أهب ماأكذبك ياكذبان
غريب الدار
غريب الدار عدد التعليقات : 3
منذ 18 ساعة
كم صحفي عايش على الشخابيط نصراوي هلالي
وهو مايدري ربما كم عدد لاعبي الفريق الواحد في الشوط. وساطه انه كتب عن الفريق الفلاني . سحاثه انه متب عن الفريق الفلاني . ارزاق شخبط وبربر ويرزقك ربك . رزق ... على المحانيين😂😂😂
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1352
منذ 18 ساعة
لما يتكلم الروقي عن النصر اشفق عليه يجيه جلطه اوشلل من تحمسه الزائد ضدالنصر يكاد يحرق نفسه واتوقع له يوم اسود لوتحسن وضع النصر.ونتظرو,,,,
يا.ع.س.ع.يحق لك ادافع عن مدرسك لتعصب اذا لم تكن انت هو تحت هذه الحروف انت تقول عيب واكثر تعلقاتاك سب وقذف وتهكم واتاتي لتعلم الاخرين بلعيب اما فقروايه انتم اخذتوها متي يوم شره لكم الوليد وارجع ابوناصر اللي قلها , وتا بع صااحبك الروقي اسف استاذك عتدمايتكل عن النصر يبتدي ينتفض كانه مصاب بهشهاش لان النصر محرقه ورافع ضغطه وانت مثله اذا لم تكن انتهو.واقول لكم النصر باقي على قلوبكم وانتضر,,,,انت تهذي بهذه العباره وانت عنايت منهم يوم كانو يرددونها ضدكم
20سنه
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1352
منذ 18 ساعة
يا.ع.س.ع.يحق لك ادافع عن مدرسك لتعصب اذا لم تكن انت هو تحت هذه الحروف انت تقول عيب واكثر تعلقاتاك سب وقذف وتهكم واتاتي لتعلم الاخرين بلعيب اما فقروايه انتم اخذتوها متي يوم شره لكم الوليد وارجع ابوناصر اللي قلها , وتا بع صااحبك الروقي اسف استاذك عتدمايتكل عن النصر يبتدي ينتفض كانه مصاب بهشهاش لان النصر محرقه ورافع ضغطه وانت مثله اذا لم تكن انتهو.واقول لكم النصر باقي على قلوبكم وانتضر,,,,انت تهذي بهذه العباره وانت عنايت منهم يوم كانو يرددونها ضدكم
20سنه
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2887
منذ 18 ساعة
شمس الفقر اهب ما أصعب الآسيوية واقواها اهب اهب ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2887
منذ 18 ساعة
ابو يزيد،، كل موضوعك أخطاء املائية والله ما ادري وش تكتب يبي لك دورة إملاء مثل فقركم يبي له دورة كيف يأخذ آسيا لأنها،،، الآسيوية صعبة قوية وبالله عليك زود الصياح لأني أعرف أنك محترق يا بعراوي،،، الآسيوية صعبة قوية
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1352
منذ 18 ساعة
با,,,,ع. س. ع
شمس الفقر اهب ما أصعب الآسيوية واقواها اهب اهب ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية,,,,,,,,,,,مطلوب اسعاف يوديك لشهار بسرعه,,,,,,
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1352
منذ 18 ساعة
باع. س. ع لاني مادرسة التعصب معك عند الروقي,,,,,,
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1352
منذ 18 ساعة
يا ع.س.ع.هذه العباره تهذي بها بعد ماحفضوه لك الرجال قبل20سنه صح,,,,
ابوفهد
ابوفهد عدد التعليقات : 338
منذ 16 ساعة
ع س ع يحق لك تفرح بإنجازات فريق مافيه احد حقق مثل
مطرود اسيا ومشارك بالترشيح واخذ اسيا عن طريق الفلوس افتخررر. بناديك ياطاقيه
محايد
محايد عدد التعليقات : 31
منذ 13 ساعة
رمزي العصيمي لاعب الشباب السابق
اقسم بالله العظيم ان رمزي ……… اقسم بالله العظيم واللي يبي يتأكد يسأل يوسف جازع لاعب الهلال السابق

والفهيم يفهم
اهلاوي
اهلاوي عدد التعليقات : 31
منذ 13 ساعة
فهودي يا ثينخ

تخلي
ااوفا طبعي
ااوفا طبعي عدد التعليقات : 1977
منذ 10 ساعات
والله العظيم ما اكذب واوسخ واحقر منك يالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلق
🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕
صريح
صريح عدد التعليقات : 3134
منذ 6 ساعات
النادي بدون شخصية او هيبة ؟؟

كل من جاء قادة ومشاه عالمسطرة ؟؟
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 502
منذ ساعة
هذا الي سطرته شمس

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أحدث التعليقات

الرااااقي
اشك في اخباركم ياصدى حتى الحيوان يدافع عن انثاه فمابالك ببشر حتى لو انه على اي ديانه. لكن مع اخبار صدى مش حتئدر تغمض...
عباس قاروره
لاحول ولاقوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ركيباته يوجعنه وراسه يدور وعيونه تزغلل زغلله ، بس .. والدنيا عنده عيد .. .. احسنوا النيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيلكم فيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
كفو يا اهل الأردن يا النشامااا .. لا هنتوا ..

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