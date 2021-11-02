كاتب سياسي: الخطوة المقبلة قد تكون سحب الودائع المخصصة لدعم الليرة

علي القحطاني (صدى):
صرح الكاتب السياسي عبد الله الجنيد، بأن الخطوة الخليجية المقبلة تجاه لبنان، قد تكون سحب الودائع المخصصة لدعم الليرة من المصرف المركزي.
وقال الجنيد: "ما يلوح في الأفق، ربما سحب الودائع التي وضعت في المصرف المركزي اللبناني لدعم الليرة".
وتابع: "يجب أن نفهم أن هذا الموقف ليس ردًا على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، هذا موقف سياسي بامتياز من لبنان الدولة الفاشلة، وليس من الشعب اللبناني، فلهم منا كل الاحترام".
وأضاف: "لكن عندما ترتهن إرادة هذه الدولة بقيادة تنظيم إرهابي -حزب الله- فلسنا ملزمين للتعاطي معها ".