الخضيري يوضح أسباب تهيج القولون ويكشف الحلول

عادل الحربي (صدى):
أكد الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، إن تهيّج القولون ليس مرضًا بل أعراضًا أو لخبطة بالهضم.
وقال الخضيري أن التسمية الصحيحة لتلك الأعراض بوصفها تهيج القولون العصبي، والذي تختلف أسبابه من شخص إلى آخر وتشمل جرثومة المعدة، نقص البكتيريا النافعة، القلق النفسي، التوتر، الحزن، الإجهاد، مبينا أن أسباب تهيج القولون تشمل، تناول الفلفل أو البصل أو المهيجات المختلفة القهوة، المعجنات المقلية، أو غذاء غير مناسب.
وأضاف الخضيري أن أعراض تهيّج القولون تتراوح من مغص بسيط الى انتفاخات وغازات وضيق تنفس؛ لأن الغازات في اعلى القولون تضغط على الحجاب الحاجز؛ ومن ثم الضغط على الرئة، مشيرا إلى أن ذلك يتسبب في ضيق تنفس قد يصاحبه سماع ضربات القلب مع الم ومغص، وقد يصاحبه إسهال أو إمساك شديد، وقد يسبب قلقًا وتوترًا، وقد يحتاج إلى فحص لجرثومة المعدة.
ولفت الخضيري إلى إن تهيج القولون قد يحتاج إلى مهدئات ومسكنات، لكن الأهم تغيير نظام الغذاء ليشمل ألياف (ورقيات وخضار كاملة بأليافها وفاكهة بكاملها وليس عصير، وتناول بعض الأغذية بقشورها، وتقليل الدهون وترك المعجنات المقلية نهائيًا.