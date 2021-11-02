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بالفيديو.. الزعاق يكشف عن فترة اكتشاف مغارات اللؤلؤ في الخليج

منذ ساعة
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بالفيديو.. الزعاق يكشف عن فترة اكتشاف مغارات اللؤلؤ في الخليج

عادل الحربي (صدى):
تحدث خبير الفلك الدكتور خالد الزعاق، عن فترة اكتشاف مغارات اللؤلؤ في الخليج.

وظهر الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر حيث قال إن سكان منطقة الخليج تميزوا بمهنة الغوص على مغارات اللؤلؤ منذ آلاف السنين، وهي المهنة التي انتهت بظهور النفط، وكانت تبدأ مع غياب نجوم الثريا وتنتهي ببداية هجرة الطيور (من شهر مايو إلى سبتمبر).

وأضاف الزعاق أن بلدان الخليج تتميز بأنها حلقة واصلة بين آسيا وإفريقيا الأمر الذي جعل سكانها يمتهنون البحر تجاريًّا (في نقل الركاب) وصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، مشيرا الى أن لسكان الخليج حكايات مؤلمة في مهنة الغوص على مغارات اللؤلؤ فهي مهنة متعبة وخطيرة جدًّا، الأمر الذي جعلها تنتهي وتنهار بسرعة بعد اكتشاف النفط في ثلاثينيات القرن المنصرم.

الخليج
الزعاق
الفلك
مغارات اللؤلؤ

التعليقات

بو محمد 😎 ✍️
بو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137595
منذ ساعة
طيب يا دكتور با رك الله فيك ..

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