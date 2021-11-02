سهير البابلي: "الشعراوي قالي اتحجبي ومثلي لكن بدون دلع"

القاهرة (صدى):
أكدت الفنانة المصرية سهير البابلي، أن الشيخ محمد متولي الشعراوي له تأثير كبير عليها، مبينة أنا عاشقة له لأنه علامة ومخه كبير.
وتحدثت سهير البابلي خلال لقائها في إحدى اللقاءات التليفزيونية في برنامج صح النوم على قناة Ltc عن الحجاب والتنقيب قائل "لقيت نفسي اتحجبت محدش قالي اتحجبي".
وأضافت أن الشيخ الشعراوي له تأثير كبير عليها وحديثه معها لأنها كانت عاشقة له بأخلاقه وحديثه مع الفنانين الذين أغلبهم كانوا يذهبون إليه.
وحول الحديث الذي دار بينهما عن التمثيل أشارت قائلة: "ده الشعراوي لازم أسأله، قال لي لازم تتحجبي، انت دمك خفيف قوي، وسألته على التمثيل قالي مثلي لكن بدون دلع على المسرح علشان أنت حلوة، مثلي الدور مظبوط"، مؤكدة أن حبها للشعراوي لم يوصف.