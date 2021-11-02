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بالفيديو.. نجل الفنان الراحل "عبدالحسين عبدالرضا" يروي تفاصيل محاولة اغتيال والده

منذ 25 دقيقة
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بالفيديو.. نجل الفنان الراحل "عبدالحسين عبدالرضا" يروي تفاصيل محاولة اغتيال والده

خالد الظفيري (صدى):
أوضح المنتج الكويتي بشار عبدالحسين، ملابسات محاولة اغتيال والده الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

وقال المنتج الكويتي إنه تعرض في مايو عام 1992 لمحاولة اغتيال أثناء عرضه مسرحية سيف العرب في الكويت، حيث تم إطلاق النار عليه بواسطة قناص، إلا أن الرصاصة استقرت على بعد سنتيمترات قليلة من رأسه، مرجعًا محاولات الاغتيال التي تعرض لها والده إلى مواقفه الرافضة للفكر المتشدد.

وأضاف عبدالحسين أنه تلقي والده أكثر من تهديد بالقتل بسبب بعض الأعمال الفنية الخاصة به، مؤكدا أنه كان يتوقع تحول هذه التهديدات إلى محاولات حقيقية للاغتيال.

الكويت
إغتيال
عبدالحسين عبدالرضا

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 522
منذ 14 دقيقة
وش سالفة انكم تدورن علي ابوه فيه علم انه تمهيد لامر ماهو طيب والله اعلم

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أحدث التعليقات

مهدي عبدالله
الله يرحمه ويغفر له ويدخله الفردوس الأعلى من الجنة ويلهم أهله الصبر والسلوان (إنا لله وإنا إليه راجعون)
الملل
وش سالفة انكم تدورن علي ابوه فيه علم انه تمهيد لامر ماهو طيب والله اعلم
العالمي
اتمنى عدم اخذ لاعبي النصر لانهم محبطين وبيأثرو على المنتخب سلبا حقيقه مره
بو محمد 😎 ✍️
الله يقويكم يا رجال الدفاع المدني ..
العالمي
الهلال كيف نسوي ونصير فريق محترم زيكم عطونا الروشته اللي تتبعوها في رفع اسم الهلال خفاقا في القارتين الاسيويه والافريقيه كافضل فريق شغلة اسطوانة...

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