بالفيديو.. نجل الفنان الراحل "عبدالحسين عبدالرضا" يروي تفاصيل محاولة اغتيال والده

خالد الظفيري (صدى):
أوضح المنتج الكويتي بشار عبدالحسين، ملابسات محاولة اغتيال والده الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.
وقال المنتج الكويتي إنه تعرض في مايو عام 1992 لمحاولة اغتيال أثناء عرضه مسرحية سيف العرب في الكويت، حيث تم إطلاق النار عليه بواسطة قناص، إلا أن الرصاصة استقرت على بعد سنتيمترات قليلة من رأسه، مرجعًا محاولات الاغتيال التي تعرض لها والده إلى مواقفه الرافضة للفكر المتشدد.
وأضاف عبدالحسين أنه تلقي والده أكثر من تهديد بالقتل بسبب بعض الأعمال الفنية الخاصة به، مؤكدا أنه كان يتوقع تحول هذه التهديدات إلى محاولات حقيقية للاغتيال.