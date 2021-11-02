ترامب ساخرا من نوم بايدن في قمة المناخ: ليس لديه إيمان بهذه القضية

واشنطن (صدى):
علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على ظهور جو بايدن مغمض العينين وكأنه نائم، حتى أيقظه أحد أعضاء وفد بلاده، وذلك أثناء حضوره جلسات قمة المناخ التي عُقدت في غلاسكو الإسكتلندية.
وقال ترامب في رسالة بالبريد الإلكتروني أن الغفوة تشير إلى أن بايدن لا يعتقد حقًا أن الاحتباس الحراري يمثل تهديدًا خطيرًا، مضيفاً أنه حتى بايدن لم يتحمل سماع الكثير عن "خدعة الاحتباس الحراري"، كما أطلق عليها، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.
وأضاف ترامب أن بايدن قد نام في القمة رغم أ من ه ذهب إلى أوروبا معلناً أن الاحتباس الحراري أهم أولوياته ليراه العالم كله في المؤتمر نفسه، موضحاً أن من لديه الحماس الحقيقي والإيمان بموضوع ما لن ينام.