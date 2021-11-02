أول تعليق من البحرين على إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مسيرتين تجاه جازان

المنامة (صدى):
أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه جازان ، مؤكدةً أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافراً وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.
وأشادت بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكدةً وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة ضد ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.