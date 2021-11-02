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أول تعليق من البحرين على إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مسيرتين تجاه جازان

منذ ساعة
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أول تعليق من البحرين على إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مسيرتين تجاه جازان

المنامة (صدى):
أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه جازان ، مؤكدةً أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافراً وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

وأشادت بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكدةً وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة ضد ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.

 

 

جازان
إطلاق
إيران
طائرتين مسيرتين
ميليشيا الحوثي الإرهابية
وزارة خارجية البحرين

التعليقات

بو محمد 😎 ✍️
بو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137585
منذ ساعة
بيض الله وجيهكم يا اهل البحرين ..
صلاح
صلاح عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
هل تتوقعون بيقعدون مكتوفي الايدي امام هجوم التحالف شي طبيعي انك تتوقع صواريخ العدو

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أحدث التعليقات

مهدي عبدالله
الله يرحمه ويغفر له ويدخله الفردوس الأعلى من الجنة ويلهم أهله الصبر والسلوان (إنا لله وإنا إليه راجعون)
الملل
وش سالفة انكم تدورن علي ابوه فيه علم انه تمهيد لامر ماهو طيب والله اعلم
العالمي
اتمنى عدم اخذ لاعبي النصر لانهم محبطين وبيأثرو على المنتخب سلبا حقيقه مره
بو محمد 😎 ✍️
الله يقويكم يا رجال الدفاع المدني ..
العالمي
الهلال كيف نسوي ونصير فريق محترم زيكم عطونا الروشته اللي تتبعوها في رفع اسم الهلال خفاقا في القارتين الاسيويه والافريقيه كافضل فريق شغلة اسطوانة...

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