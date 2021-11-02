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شاهد .. ردة فعل "وليد الفراج" على مغرد أعلن تشجيعه لـ"بوهانج" ضد الهلال

منذ 42 دقيقة
1416
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شاهد .. ردة فعل "وليد الفراج" على مغرد أعلن تشجيعه لـ"بوهانج" ضد الهلال

ماجد محمد (صدى):
تفاعل الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، مع مغرد أعلن أنه سيشجع فريق بوهانج الكوري ضد الهلال، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان المغرد قد انتقد حديث "الفراج"عن الهلال حيث كتب :"يا أخي هلكتنا بالآسيوية تسجل للوطن.. لا ياخي تسجل للنادي وكلنا عارفين ونعرف منجزات الوطن ولا مزايدة عليه بالتوفيق لبوهانج يوم 23 نوفمبر".

ورد الفراج عليه، خلال حديثه في برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة mbc أكشن، بأن كلام هذا المغرد لا يصدر إلا من مشجع لم يشارك فريقه في البطولة الآسيوية، مؤكدًا أنه سيشجع الهلال.

 

الهلال
وليد الفراج
نادي الهلال
دوري أبطال آسيا
الإعلامي الرياضي
بوهانج الكوري

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2881
منذ 23 دقيقة
جماهير الهلال تريد من جماهير المسيار تشجيع بوهانج الكوري لأنهم كم فعلو وصارو نكبة على تلك الفرق أمثال اوراوا ومخلفات اوراوا فمن الآن شدو حيلكم،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نحنا أهل.. ولو
د محمد ماجد بخش
الجزع شين والكبر اشين والفعل شائن والضرب مميت قاتل .. والتهور أرعن والله الهادي إلى سواء السبيل
بو محمد 😎 ✍️
طيب ..
خالد
ابو ميك اب هل يعتبر رجال او اشباه الرجال والمشكله مدرعم ولا يعرف يقول كلمتين والحمدلله انها ولعت بينهم والله لايبلانا وربي يبليهم ان...
ع. س. ع
جماهير الهلال تريد من جماهير المسيار تشجيع بوهانج الكوري لأنهم كم فعلو وصارو نكبة على تلك الفرق أمثال اوراوا ومخلفات اوراوا فمن الآن شدو...

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