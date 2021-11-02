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أخصائية تكشف عن مرض شائع يصيب الذكور أكثر من الإناث "فيديو"

منذ 31 دقيقة
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أخصائية تكشف عن مرض شائع يصيب الذكور أكثر من الإناث "فيديو"

أميرة خالد (صدى):
كشفت الأخصائية النفسية نورة العمار، عن الفرق بين الذهان العقلي وثنائي القطب، قائلا إن  الذهان العقلي يصيب الذكور أكثر من الإناث.

وأشارت نورة العمار خلال لقاء ببرنامج "سيدتي"، إن أعراض الذهان العقلي تبدأ من 16 سنة وتؤخذ معلومات عن الأعراض من الأب والأم ثم يتم تشخيص الحالة.

وأوضحت أن المريض بالذهان العقلي يسمع الهلاوس ولديه تذبذب في المزاج بينما ثنائي القطب قليل أنه يسمع الهلوسة، لافتة:"يمكن علاج الذهان العقلي حال اكتشافه مبكرا وبعض الأسر يكونوا حريصين على ذلك".

وتابعت:"إذا كان التشخيص دقيقا من قبل المتخصصين يحدد العلاج المناسب له"، موضحة:"لابد أن تكون الأسرة هي الدعم الأول للمريض فهو قد يتصرف تصرفات غير طبيعة ولا يهتم بالعناية بنفسه".

 

 

العلاج
الدعم
نورة العمار
الذهان العقلي
ثنائي القطب

التعليقات

بو محمد 😎 ✍️
بو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137580
منذ 18 دقيقة
طيب ..

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