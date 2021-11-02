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الروقي: النصراويين إذا مالقوا أحد يتمشكلون معه تمشكلوا مع أنفسهم "فيديو"

منذ 11 ساعة
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الروقي: النصراويين إذا مالقوا أحد يتمشكلون معه تمشكلوا مع أنفسهم "فيديو"

طلال الغامدي (صدى):
تحدث الإعلامي الرياضي فهد الروقي، عن الأوضاع المتردية التي يمر بها نادي النصر مؤخرا، بعد خروجه من الآسيوية، وتعادله أمام الفيحاء.

وقال فهد الروقي خلال لقاء بقناة"24 الرياضية":"النصراويين اذا مالقوا أحد يتمشكلون معه تمشكلوا مع أنفسهم .. هذي عادتهم من زمان! ".

وأشار:"بالنسبة للموضوع الفني لايمكن لشخص أن يبني برج أساسه ضعيف والذي حدث في النصر أساساته ضعيفة جدا".

وأوضح:" أساسات النصر الضعيفة تشمل عدم الثقة في المدرب الذي أحضروه في منتصف الموسم الماضي وكان تقييمه للاستمرار خاطئ ومع الضغوطات أبعده ومشكلة النصر".

 

 

نادي النصر
فهد الروقي
الفيحاء
الآسيوية
الضغوطات

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 754
منذ 48 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه صادق
هواوي
هواوي عدد التعليقات : 3134
منذ 8 دقائق
حديثين نعمة .

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أحدث التعليقات

قرم
ماخذين الناس لعبه في ايديهم. البلد ماهي فوضى ياليت يتم ايقاع اقصى العقوبات في حقهم. علشان يرتدع غيرهم من الهمج . حسبي الله ونعم...
ابو ماجد
يا سعود انت لم تعترف بحسابك في تويتر وتكذب لك اكثر من 5 سنوات وتقول بانه لايوجد لك حساب في تويتر .
ع. س. ع
ان شاء الله للهلال طرق عن خشتك يا ابو بدر وتطلع بد آسيوية او دوري او كأس الملك،،، وردد،، الآسيوية صعبة قوية
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
الله يرحمه ويغفر له ويرحم امواتنا واموات المسلمين

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