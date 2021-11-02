الروقي: النصراويين إذا مالقوا أحد يتمشكلون معه تمشكلوا مع أنفسهم "فيديو"

طلال الغامدي (صدى):
تحدث الإعلامي الرياضي فهد الروقي، عن الأوضاع المتردية التي يمر بها نادي النصر مؤخرا، بعد خروجه من الآسيوية، وتعادله أمام الفيحاء.
وقال فهد الروقي خلال لقاء بقناة"24 الرياضية":"النصراويين اذا مالقوا أحد يتمشكلون معه تمشكلوا مع أنفسهم .. هذي عادتهم من زمان! ".
وأشار:"بالنسبة للموضوع الفني لايمكن لشخص أن يبني برج أساسه ضعيف والذي حدث في النصر أساساته ضعيفة جدا".
وأوضح:" أساسات النصر الضعيفة تشمل عدم الثقة في المدرب الذي أحضروه في منتصف الموسم الماضي وكان تقييمه للاستمرار خاطئ ومع الضغوطات أبعده ومشكلة النصر".