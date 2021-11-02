بالفيديو.. سقوط 26 متهمًا في قبضة رجال الأمن

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام عن القبض على 26 مخالفًا مقيمين ومواطنين متهمين بجرائم متنوعة.
وأوضح الأمن العام أنه تم ضُبط مخالفان لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية والبنجلاديشية ارتكبا جرائم تزوير وتزييف مستندات وبيعها لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وضبط بحوزتهما أجهزة ومعدات وأدوات تغليف و343 مستندًا.
كما ضُبط مواطن بحوزته 29 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبته، فضلًا عن ضبط 17 مخالفًا لنظام الإقامة من الجنسية السودانية والباكستانية والأفغانية والسورية، ارتكبوا جريمة سرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها وبيعها بالتعاون مع مواطنين اثنين قاما بإيواء المخالفين وإخفاء المسروقات وتخزين أجزائها في مواقع مملوكة لهما.
وتمكن الأمن العام من ضبط مواطن اعتدى لفظيًّا وجسديًّا على أحد العمال في محل تجاري، بالإضافة إلى ضبط مقيمين من الجنسية البجلاديشية ومقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية سطوا على مرفق عام وسرقوا مواد قابلة للتدوير وقاموا ببيعها.