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الحقيل يكشف عن أهم المحاور التي ركز عليها ولي العهد أثناء تكليفه وزيرا للإسكان 

منذ 56 دقيقة
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الحقيل يكشف عن أهم المحاور التي ركز عليها ولي العهد أثناء تكليفه وزيرا للإسكان 

الرياض (صدى):
تحدث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عن أهم المحاور التي ركز عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء تكليفه وزيراً للإسكان.

وقال ماجد الحقيل إن أبرز المحاور هي تمكين الأسر السعودية، من خلال تملك المنازل، مشيرا:" هناك 4 محاور كانت مطلوبة لبناء برنامج الإسكان لتحقيق طموح ولي العهد وهي الطلب والعرض والأنظمة والتشريعات الموجودة التي تحتاج لتطوير وغير الموجودة وتحتاج إلى بناء، ثم شفافية القطاع وسهولة التعامل فيه".

ولفت وزير الإسكان خلال حديثه لبرنامج "بودكاست سقراط"، إلى أن التحديات تمثلت في أن العرض في مجال العقار الذي كان يتلاءم سابقاً مع شريحة معينة في المجتمع، وفي الطلب كان هناك كثيرون لا يستطيعون الحصول على القروض مع الانتظار لـ 15 عاماً ولكن مرحلة التغيير استغرقت سنتين تقريباً للتواصل مع جميع الجهات التمويلية وتقديم تحليل كامل لهم عن السوق والقدرة الشرائية.

 

 

ولي العهد
الإسكان
العقار
الأمير محمد بن سلمان
ماجد الحقيل

التعليقات

وافي
وافي عدد التعليقات : 949
منذ 16 دقيقة
اللي نشوف هدم منازل وليس تعمير يامعالي الوزير

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
شمس الفقر اهب ما أصعب الآسيوية واقواها اهب اهب ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية
ابو يزيد
يا.ع.س.ع.يحق لك ادافع عن مدرسك لتعصب اذا لم تكن انت هو تحت هذه الحروف انت تقول عيب واكثر تعلقاتاك سب وقذف وتهكم واتاتي لتعلم...
روميو
ياكثر اللبنانيات في السعودية وخصوصا في الرياض علشان كذا الرياض صايره كلها عيادات تجميل بين كل شارع وشارع في الرياض عيادات تجميل وكلهن لبنانيات...
وافي
رفع نسبة الصياعة وليس السياحة
ابو يزيد
لما يتكلم الروقي عن النصر اشفق عليه يجيه جلطه اوشلل من تحمسه الزائد ضدالنصر يكاد يحرق نفسه واتوقع له يوم اسود لوتحسن وضع النصر.ونتظرو,,,,...

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