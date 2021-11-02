الحقيل يكشف عن أهم المحاور التي ركز عليها ولي العهد أثناء تكليفه وزيرا للإسكان 

الرياض (صدى):
تحدث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عن أهم المحاور التي ركز عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء تكليفه وزيراً للإسكان.
وقال ماجد الحقيل إن أبرز المحاور هي تمكين الأسر السعودية، من خلال تملك المنازل، مشيرا:" هناك 4 محاور كانت مطلوبة لبناء برنامج الإسكان لتحقيق طموح ولي العهد وهي الطلب والعرض والأنظمة والتشريعات الموجودة التي تحتاج لتطوير وغير الموجودة وتحتاج إلى بناء، ثم شفافية القطاع وسهولة التعامل فيه".
ولفت وزير الإسكان خلال حديثه لبرنامج "بودكاست سقراط"، إلى أن التحديات تمثلت في أن العرض في مجال العقار الذي كان يتلاءم سابقاً مع شريحة معينة في المجتمع، وفي الطلب كان هناك كثيرون لا يستطيعون الحصول على القروض مع الانتظار لـ 15 عاماً ولكن مرحلة التغيير استغرقت سنتين تقريباً للتواصل مع جميع الجهات التمويلية وتقديم تحليل كامل لهم عن السوق والقدرة الشرائية.