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بالفيديو .. عائلة لبنانية: انتمائنا للمملكة ولم نشعر فيها بالغربة

منذ 39 دقيقة
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بالفيديو .. عائلة لبنانية: انتمائنا للمملكة ولم نشعر فيها بالغربة

الرياض (صدى):
عبرت عائلة لبنانية مقيمة في المملكة عن اعتزازها بالعيش في المملكة، مؤكدة أن المملكة بمثابة بيتها الثاني.

وذكرت "هنادي مجركش" أنها تعيش في المملكة منذ 11 عاما، ولم نشعر أبدا بأنها غريبة، فضلا عن أن انتمائها للمملكة هي نفس انتمائها للبنان، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأكدت أنه لم تشعر يوما بالغرابة أو وجود أى تفرقة في التعامل معهم، كما أن أغلب صديقاتها من المواطنات، مبدية أن التوتر السياسي لم يؤثر عليهم.

وذكرت "سينتيا الحاج" أنها تعيش في المملكة ولديها أصدقائها الذين يحبونها، مؤكدة أنها سعيدة بالبقاء في المملكة.

 

التعليقات

روميو
روميو عدد التعليقات : 1
منذ 7 دقائق
ياكثر اللبنانيات في السعودية وخصوصا في الرياض علشان كذا الرياض صايره كلها عيادات تجميل بين كل شارع وشارع في الرياض عيادات تجميل وكلهن لبنانيات هذا من غير مطاعم الشاورما في جدة اللي يشتغلون فيه لبنانيات لابسات كاب ومكياج ويقدمون الشاورما

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
شمس الفقر اهب ما أصعب الآسيوية واقواها اهب اهب ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية
ابو يزيد
يا.ع.س.ع.يحق لك ادافع عن مدرسك لتعصب اذا لم تكن انت هو تحت هذه الحروف انت تقول عيب واكثر تعلقاتاك سب وقذف وتهكم واتاتي لتعلم...
روميو
ياكثر اللبنانيات في السعودية وخصوصا في الرياض علشان كذا الرياض صايره كلها عيادات تجميل بين كل شارع وشارع في الرياض عيادات تجميل وكلهن لبنانيات...
وافي
رفع نسبة الصياعة وليس السياحة
ابو يزيد
لما يتكلم الروقي عن النصر اشفق عليه يجيه جلطه اوشلل من تحمسه الزائد ضدالنصر يكاد يحرق نفسه واتوقع له يوم اسود لوتحسن وضع النصر.ونتظرو,,,,...

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