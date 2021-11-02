بالفيديو .. عائلة لبنانية: انتمائنا للمملكة ولم نشعر فيها بالغربة

الرياض (صدى):
عبرت عائلة لبنانية مقيمة في المملكة عن اعتزازها بالعيش في المملكة، مؤكدة أن المملكة بمثابة بيتها الثاني.
وذكرت "هنادي مجركش" أنها تعيش في المملكة منذ 11 عاما، ولم نشعر أبدا بأنها غريبة، فضلا عن أن انتمائها للمملكة هي نفس انتمائها للبنان، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
وأكدت أنه لم تشعر يوما بالغرابة أو وجود أى تفرقة في التعامل معهم، كما أن أغلب صديقاتها من المواطنات، مبدية أن التوتر السياسي لم يؤثر عليهم.
وذكرت "سينتيا الحاج" أنها تعيش في المملكة ولديها أصدقائها الذين يحبونها، مؤكدة أنها سعيدة بالبقاء في المملكة.