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تجيك المصايب
منذ 7 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137573
منذ 55 دقيقة
سبحان من انجاهم ..
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
شمس الفقر اهب ما أصعب الآسيوية واقواها اهب اهب ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية
ابو يزيد
يا.ع.س.ع.يحق لك ادافع عن مدرسك لتعصب اذا لم تكن انت هو تحت هذه الحروف انت تقول عيب واكثر تعلقاتاك سب وقذف وتهكم واتاتي لتعلم...
روميو
ياكثر اللبنانيات في السعودية وخصوصا في الرياض علشان كذا الرياض صايره كلها عيادات تجميل بين كل شارع وشارع في الرياض عيادات تجميل وكلهن لبنانيات...
وافي
رفع نسبة الصياعة وليس السياحة
ابو يزيد
لما يتكلم الروقي عن النصر اشفق عليه يجيه جلطه اوشلل من تحمسه الزائد ضدالنصر يكاد يحرق نفسه واتوقع له يوم اسود لوتحسن وضع النصر.ونتظرو,,,,...
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