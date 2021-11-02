تفاصيل جديدة بشأن واقعة الاعتداء على موظفي "ماكدونالدز"

الرياض (صدى):
أوضحت سلسلة مطاعم ماكدونالدز السعودية، ملابسات المضاربة التي حدثت في أحد فروعها بطريق "الرياض –مكة".
وذكرت:"بالاشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول ما حصل مؤخراً في أحد فروعنا على طريق الرياض - مكة من اعتداء على مطعمنا وموظفينا، فإننا نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل".
وأبانت:" نؤكد أن كافة موظفينا بخير، غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم إسعافهم فور وقوع الحادثة".
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وجه اليوم الثلاثاء، بالقبض على أطراف واقعة الاعتداء على موظفي أحد المطاعم.