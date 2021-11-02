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شرطي يطعن شاب رفض ارتداء كمام
منذ 4 ساعات
1219
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137573
منذ ساعة
افااا ، ماهي الى هاالدرجه ...
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
شمس الفقر اهب ما أصعب الآسيوية واقواها اهب اهب ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية
ابو يزيد
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لما يتكلم الروقي عن النصر اشفق عليه يجيه جلطه اوشلل من تحمسه الزائد ضدالنصر يكاد يحرق نفسه واتوقع له يوم اسود لوتحسن وضع النصر.ونتظرو,,,,...
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