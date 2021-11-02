بالفيديو.. ابنة عبدالحليم رضوي: مجسم والدي يقول "أنا التاريخ"

جدة (صدى):
علقت مها رضوي ابنة الفنان الراحل عبدالحليم رضوي على ظهور مجسم العمل الفني لوالدها في أعمال تطوير جدة التاريخية "كأن والدي يقول أنا التاريخ".
وتابعت ابنة الفنان الراحل عبدالحليم رضوي أن المجسم كأنه يرسل رسالة للعالم يقول أنا موجود، مبينة أنها سعيدة أن المهندسين عندهم ثقافة فنية ويعلمون بأن هذا الشيء فني وأثري يجب المحافظة عليه وله أثر جميل.
وأضافت مها رضوي أن المجسم منحوت على قطعة صخر مأخوذة من جدة، وتشبه موقع جدة في الخريطة، وقدمت الشكر لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.
وفي وقت سابق، وكشف وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عن أعمال فنية تراثية ضمن تطوير جدة التاريخية، وذلك بعد إزالة مبنى تجاري وأكشاك، وتعود للفنان الكبير عبدالحليم رضوي في عام 1981.