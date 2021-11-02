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بالفيديو.. ابنة عبدالحليم رضوي: مجسم والدي يقول "أنا التاريخ"

منذ 25 دقيقة
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بالفيديو.. ابنة عبدالحليم رضوي: مجسم والدي يقول "أنا التاريخ"

جدة (صدى):
علقت مها رضوي ابنة الفنان الراحل عبدالحليم رضوي على ظهور مجسم العمل الفني لوالدها في أعمال تطوير جدة التاريخية "كأن والدي يقول أنا التاريخ".

وتابعت ابنة الفنان الراحل عبدالحليم رضوي أن المجسم كأنه يرسل رسالة للعالم يقول أنا موجود، مبينة أنها سعيدة أن المهندسين عندهم ثقافة فنية ويعلمون بأن هذا الشيء فني وأثري يجب المحافظة عليه وله أثر جميل.

وأضافت مها رضوي أن المجسم منحوت على قطعة صخر مأخوذة من جدة، وتشبه موقع جدة في الخريطة، وقدمت الشكر لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.

وفي وقت سابق، وكشف وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عن أعمال فنية تراثية ضمن تطوير جدة التاريخية، وذلك بعد إزالة مبنى تجاري وأكشاك، وتعود للفنان الكبير عبدالحليم رضوي في عام 1981.

جدة
مجسم
عبدالحليم رضوي
أعمال تطوير جدة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137562
منذ 13 دقيقة
شي طيب ..
زائر
زائر عدد التعليقات : 1049
منذ 8 دقائق
للأسف الشديد والدك فنان عظيم . إنضمامه إلى شلة سمارك التي أحلها الملك فهد بسبب خسائرها المتتاليه وبسبب تلاعب رئيسها اللنجاوي وشلته المعروفه بأموال الشركة وتبديدها على أنفسهم ومنهم والدك .

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أحدث التعليقات

عبدالله
اتوقع الاسطوانات فارغة ما اني اقدر اعمل مثلها باسطوانات مملوءة 😂😂😂
كلام العقل
يحبون يسون شي ولاهم عارفين ايش بيعملون عشان تبرر هزائم فريقهم ههههههههه مسح السبورة من عمل الفاشلين. جميع البطولات يعني كنتم أحق فيها 🤣🤣🤣...
جاسم
لحظة الحقيقه هذه هي اخلاقهم تجردو من الحياء
ابو محمد 😎 ✍️
مالهم حق يمدون يديهم .. .. اذا لك حق تاخذه من عند الجهات المختصة بذالك .. البلد فيها امن وليست فوضى ..
حسن الزهراني
يا بو وليد ياخي والله ثم والله ماتخذو السويه وإلا الدوري الهلال الحكام معه

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