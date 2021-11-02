 شمس الكويتية توجه رسالة إلى "آل الشيخ" بعد وصولها الرياض "فيديو"

أميرة خالد (صدى):
وصلت الفنانة شمس الكويتية إلى الرياض اليوم الثلاثاء استعدادا لإحياء حفلها الغنائي المنتظر الليلة في دخنة بوليفارد الرياض.
وعبرت شمس الكويتية عن شكرها لجميع العاملين في موسم الرياض وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.
وقالت شمس الكويتية في مقطع فيديو:"وصلنا الرياض الآن، شكرا من قلبي للطيران السعودي على الحفاوة والترحيب والاهتمام والاستقبال".
وأضافت:"شكرا لمطار الرياض والجوازات والجمارك على الاستقبال"، لافتة:"أشكر هيئة الترفيه على دعوتنا لحفل في فعاليات موسم الرياض وشكرا لأبوناصر تركي آل الشيخ حبيب قلبي على الاهتمام والرعاية".