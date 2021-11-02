نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الروقي لـ "تاليسكا": "أهب ما اكذبك ياكذبان"

منذ ساعة
1809
3
الروقي لـ "تاليسكا": "أهب ما اكذبك ياكذبان"

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي فهد الروقي على الأنباء المتداولة بشأن قرب رحيل اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا عن النصر .

ونشر الروقي صورة تجمع محترف النصر عبدالرزاق حمدالله، وتاليسكا وعلق قائلا "اللى على اليمين لاعب النصر تاليسكا واللى على اليسار مهاجم النصر حمدالله، ‏اللي على اليمين يسير على درب اللي على اليسار..هاليومين مزعجهم يقول ودي أروح لديرتي وإلا عطوني قروش عشان أقعد..الوضع بينهم ماهوب طيّب ( بنوب ).. مابين القوسين عشان اعلمكم إني اعرف لغات ( أهب ما أكذبك ياكذبان ) ".

وفي وقت سابق، قال الإعلامي البرازيلي نيكولا، أن اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا محترف النصر يعيش أيامه الأخيرة مع الفريق، مضيفا أن سبب قرب رحيل اللاعب بسبب الرواتب المتأخرة وأيضا وجود مشاكل داخلية مع بعض اللاعبين السعوديين على الأجانب.

النصر
فهد الروقي
أندرسون تاليسكا

التعليقات

ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1347
منذ 20 دقيقة
اقول ياروقي لوماتلقا سالفه تكتب عليها لنصر كان تجيك سكته قلبيه محرقك النصر اورافع ضغطك ياتي يوم يعلن فيه اصابتك في جلطه وانتظر كلامي ,,,تقول (اهب)مسكين محرك تليسكا الى هذا الحد,,,ام ترعاء غنم اهلك واليوم تستهزي في الاخرين,
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1347
منذ 18 دقيقة
اقول ياروقي لوماتلقا سالفه تكتب عليها لنصر كان تجيك سكته قلبيه محرقك النصر اورافع ضغطك ياتي يوم يعلن فيه اصابتك في جلطه وانتظر كلامي ,,,تقول (اهب)مسكين محرك تليسكا الى هذا الحد,,,امس ترعاء غنم اهلك واليوم تستهزي في الاخرين عجائب هذا الزمن,
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1347
منذ 18 دقيقة
اقول ياروقي لوماتلقا سالفه تكتب عليها لنصر كان تجيك سكته قلبيه محرقك النصر اورافع ضغطك ياتي يوم يعلن فيه اصابتك في جلطه وانتظر كلامي ,,,تقول (اهب)مسكين محرك تليسكا الى هذا الحد,,,امس ترعاء غنم اهلك واليوم تستهزي في الاخرين عجائب هذا الزمن,

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
اتوقع الاسطوانات فارغة ما اني اقدر اعمل مثلها باسطوانات مملوءة 😂😂😂
كلام العقل
يحبون يسون شي ولاهم عارفين ايش بيعملون عشان تبرر هزائم فريقهم ههههههههه مسح السبورة من عمل الفاشلين. جميع البطولات يعني كنتم أحق فيها 🤣🤣🤣...
جاسم
لحظة الحقيقه هذه هي اخلاقهم تجردو من الحياء
ابو محمد 😎 ✍️
مالهم حق يمدون يديهم .. .. اذا لك حق تاخذه من عند الجهات المختصة بذالك .. البلد فيها امن وليست فوضى ..
حسن الزهراني
يا بو وليد ياخي والله ثم والله ماتخذو السويه وإلا الدوري الهلال الحكام معه

أخر الأخبار

وزير خارجية لبنان يعترف بعجز الحكومة عن تحجيم دور حزب الله
وزير خارجية لبنان يعترف بعجز الحكومة عن تحجيم دور حزب الله
منذ 3 دقائق 1062
اختفاء غامض لخمس لاعبات في أوغندا
اختفاء غامض لخمس لاعبات في أوغندا
منذ 8 دقائق 1058
كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لتأهيل الضباط الجامعيين
كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لتأهيل الضباط الجامعيين
منذ 10 دقائق 1051
تفاصيل جديدة بشأن واقعة الاعتداء على موظفي "ماكدونالدز"
تفاصيل جديدة بشأن واقعة الاعتداء على موظفي "ماكدونالدز"
منذ 22 دقيقة 1431
بالفيديو.. ابنة عبدالحليم رضوي: مجسم والدي يقول "أنا التاريخ"
بالفيديو.. ابنة عبدالحليم رضوي: مجسم والدي يقول "أنا التاريخ"
منذ 24 دقيقة 1263
الكشف عن عارض غريب لكورونا يؤدي للوفاة 
الكشف عن عارض غريب لكورونا يؤدي للوفاة 
منذ 31 دقيقة 1188
بالفيديو.. رصد سائق متهور يتخطى الرصيف للعبور للجانب الآخر
بالفيديو.. رصد سائق متهور يتخطى الرصيف للعبور للجانب الآخر
منذ 32 دقيقة 1189
 شمس الكويتية توجه رسالة إلى "آل الشيخ" بعد وصولها الرياض "فيديو"
 شمس الكويتية توجه رسالة إلى "آل الشيخ" بعد وصولها الرياض "فيديو"
منذ 36 دقيقة 338
بالفيديو .. مهتم بشؤون المستهلك: أغلب ورش السيارات تجيب عمالة من الخارج ليتعلموا علينا
بالفيديو .. مهتم بشؤون المستهلك: أغلب ورش السيارات تجيب عمالة من الخارج ليتعلموا علينا
منذ 38 دقيقة 1163
بالفيديو .. قبلات وأحضان "شجون الهاجري" تعرضها للسخرية والانتقادات
بالفيديو .. قبلات وأحضان "شجون الهاجري" تعرضها للسخرية والانتقادات
منذ 46 دقيقة 560