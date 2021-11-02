الروقي لـ "تاليسكا": "أهب ما اكذبك ياكذبان"

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي فهد الروقي على الأنباء المتداولة بشأن قرب رحيل اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا عن النصر .
ونشر الروقي صورة تجمع محترف النصر عبدالرزاق حمدالله، وتاليسكا وعلق قائلا "اللى على اليمين لاعب النصر تاليسكا واللى على اليسار مهاجم النصر حمدالله، اللي على اليمين يسير على درب اللي على اليسار..هاليومين مزعجهم يقول ودي أروح لديرتي وإلا عطوني قروش عشان أقعد..الوضع بينهم ماهوب طيّب ( بنوب ).. مابين القوسين عشان اعلمكم إني اعرف لغات ( أهب ما أكذبك ياكذبان ) ".
وفي وقت سابق، قال الإعلامي البرازيلي نيكولا، أن اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا محترف النصر يعيش أيامه الأخيرة مع الفريق، مضيفا أن سبب قرب رحيل اللاعب بسبب الرواتب المتأخرة وأيضا وجود مشاكل داخلية مع بعض اللاعبين السعوديين على الأجانب.