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بالصور.. سعر ومواصفات أغلى سيارة في الإمارات

منذ 28 دقيقة
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بالصور.. سعر ومواصفات أغلى سيارة في الإمارات

أميرة خالد (صدى):

تعد النسخة الفريدة بوجاتي سينتوديشي، واحدة من أغلى السيارات داخل الأسواق العربية نسبة لما تحتويه من قدرات عالية الأداء.

جاءت بوجاتي سينتوديشي موديل 2021 بمحرك مكون من 16 اسطوانة، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1579 حصانا، وعزم اقصى للدوران 1600 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 420 كيلومتر في الساعة، مع علبة تروس اوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، وبهذه المميزات يمكن للسيارة الإنطلاق في زمن قياسي يقدر بـ 2.4 ثانية، عند انطلاقها من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة.

وتزود السيارة من الداخل بشاشة ملونة تعمل باللمس، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومدخل AUX و USB، وبلوتوث، بالإضافة إلى مقاعد داخلية من الجلد الفاخر ضمب اوتوماتيكي، ومقود حركة كهربائي مدعوم بالعديد من انظمة دعم قائد المركبة.

كما تأتي السيارة مزودة بكاميرا 360 درجة مع مستشعرات ركن، وخاصية التحكم في الجر، وبرنامج التحكم في الثبات، والتوازن الإلكتروني، وإنذار مانع للسرقة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع مكابح EBD و ABS، وخاصية تسلق المرتفعات، ومستشعرات ركن أمامية وخلفية، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.711 متر.

وتتوفر السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2021 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 33 مليون درهم في السوق الإماراتي.

سيارة
الإمارات
محرك
مكابح
بوجاتي سينتوديشي موديل 2021
أوتوماتيك
مانع سرقة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137556
منذ 19 دقيقة
هذي سياره تسير بالطرقات وإلا تحفه تحفظ على الرف ......؟؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18638
منذ 4 دقائق
يا أهل الإمارات.. كنتم على الرمال تعيشون واليوم على برادة الذهب تمشون .. فأشكروا الآء الرحمن

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
الله يكفيك شرها
زائــــر
مادام لكم 50 ولنا 50 فلابأس...؟؟؟!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين .. .. اياكم والسرعة وتجاوز الأنظمة والأناااة .. اعط كل ذي حق حقه ...
د محمد ماجد بخش
يا أهل الإمارات.. كنتم على الرمال تعيشون واليوم على برادة الذهب تمشون .. فأشكروا الآء الرحمن
د محمد ماجد بخش
هل تعلم : أن التساهل في تطبيق الحدود والعقوبات يشجع على استمراريتها وربما تطور أساليبها وتعددها.. وإن... العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص وكذلك...

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