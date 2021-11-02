بالصور.. سعر ومواصفات أغلى سيارة في الإمارات

أميرة خالد (صدى):
تعد النسخة الفريدة بوجاتي سينتوديشي، واحدة من أغلى السيارات داخل الأسواق العربية نسبة لما تحتويه من قدرات عالية الأداء.
جاءت بوجاتي سينتوديشي موديل 2021 بمحرك مكون من 16 اسطوانة، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1579 حصانا، وعزم اقصى للدوران 1600 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 420 كيلومتر في الساعة، مع علبة تروس اوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، وبهذه المميزات يمكن للسيارة الإنطلاق في زمن قياسي يقدر بـ 2.4 ثانية، عند انطلاقها من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة.
وتزود السيارة من الداخل بشاشة ملونة تعمل باللمس، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومدخل AUX و USB، وبلوتوث، بالإضافة إلى مقاعد داخلية من الجلد الفاخر ضمب اوتوماتيكي، ومقود حركة كهربائي مدعوم بالعديد من انظمة دعم قائد المركبة.
كما تأتي السيارة مزودة بكاميرا 360 درجة مع مستشعرات ركن، وخاصية التحكم في الجر، وبرنامج التحكم في الثبات، والتوازن الإلكتروني، وإنذار مانع للسرقة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع مكابح EBD و ABS، وخاصية تسلق المرتفعات، ومستشعرات ركن أمامية وخلفية، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.711 متر.
وتتوفر السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2021 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 33 مليون درهم في السوق الإماراتي.