قصة مواطن دفعه عشق القراءة إلى إنشاء مكتبة بجهود ذاتية في جازان "فيديو"

جازان (صدى):
روى المواطن عبدالله العبدلي، قصة عشقه القراءة التي قادته إلى إنشاء مكتبة بجهود ذاتية في جازان.
وقال عبدالله العبدلي، في لقاء مع قناة الاخبارية:"كانت الفكرة إني أجمع هذه الكتب في مكان واحد كي يسهل على طلاب العلم وطلاب الدراسات العليا الاستفادة من هذه المكتبة".
وأوضح:"مبنى المكتبة اكتمل خلال 4 أشهر"، لافتا:"المكتبة تضم أكثر من 15 ألف كتاب في مختلف الفنون والشريعة واللغة العربية وتنمية الذات والتدريب".
وأشار:"زوار المكتبة من المنطقة وخارجها"، كما تعد القراءة الوسيلة المهمة للوصول إلى الوعي والثقافة والحصول على المعرفة وفتح أبواب التفكير والتأمل وكي يصل الفرد إلى الثقافة لابد أن يعتمد في حياته على القراءة.