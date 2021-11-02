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قصة مواطن دفعه عشق القراءة إلى إنشاء مكتبة بجهود ذاتية في جازان "فيديو"

منذ ساعة
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قصة مواطن دفعه عشق القراءة إلى إنشاء مكتبة بجهود ذاتية في جازان "فيديو"

جازان (صدى):
روى المواطن عبدالله العبدلي، قصة عشقه القراءة التي قادته إلى إنشاء مكتبة بجهود ذاتية في جازان.

وقال عبدالله العبدلي، في لقاء مع قناة الاخبارية:"كانت الفكرة إني أجمع هذه الكتب في مكان واحد كي يسهل على طلاب العلم وطلاب الدراسات العليا الاستفادة من هذه المكتبة".

وأوضح:"مبنى المكتبة اكتمل خلال 4 أشهر"، لافتا:"المكتبة تضم أكثر من 15 ألف كتاب في مختلف الفنون والشريعة واللغة العربية وتنمية الذات والتدريب".

وأشار:"زوار المكتبة من المنطقة وخارجها"، كما تعد القراءة الوسيلة المهمة للوصول إلى الوعي والثقافة والحصول على المعرفة وفتح أبواب التفكير والتأمل وكي يصل الفرد إلى الثقافة لابد أن يعتمد في حياته على القراءة.

 

جازان
عبدالله العبدلي
الثقافة
مكتبة
القراءة
التأمل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137562
منذ ساعة
موفق خير ..

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أحدث التعليقات

عبدالله
اتوقع الاسطوانات فارغة ما اني اقدر اعمل مثلها باسطوانات مملوءة 😂😂😂
كلام العقل
يحبون يسون شي ولاهم عارفين ايش بيعملون عشان تبرر هزائم فريقهم ههههههههه مسح السبورة من عمل الفاشلين. جميع البطولات يعني كنتم أحق فيها 🤣🤣🤣...
جاسم
لحظة الحقيقه هذه هي اخلاقهم تجردو من الحياء
ابو محمد 😎 ✍️
مالهم حق يمدون يديهم .. .. اذا لك حق تاخذه من عند الجهات المختصة بذالك .. البلد فيها امن وليست فوضى ..
حسن الزهراني
يا بو وليد ياخي والله ثم والله ماتخذو السويه وإلا الدوري الهلال الحكام معه

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