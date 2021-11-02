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بالفيديو .. تطورات جديدة في واقعة تسمم أكثر من 60 شخصا في صبيا

منذ 33 دقيقة
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بالفيديو .. تطورات جديدة في واقعة تسمم أكثر من 60 شخصا في صبيا

جازان (صدى):
باشرت الجهات المعنية واقعة إصابة أكثر من 60 شخصا بالتسمم في صبيا بعد تناولهم وجبة غذائية من أحد المطاعم.

واتخذ مستشفى صبيا العام الاجراءات الطبية اللازمة لعلاج المصابين، وبعضهم غادر يوم أمس، والباقين غادروا المستشفى اليوم بعد تماثلهم للشفاء، وذلك وفقا لقناة "الإخبارية".

وقامت الجهات الرقابية بإغلاق المطعم، وأخذ عينات من المصابين والعاملين والمواد الغذائية في المطعم لمعرفة السبب الرئيسي الذي أدى إلى حدوث التسمم.

من جهته، أكدت بلدية صبيا أنها أجرت العديد من الجولات الرقابية على المطاعم بما فيها المطعم المغلق، مضيفة أن المطعم الأخير كان ملتزم بتطبيق الاشتراطات ومع ذلك سوف يتم معاقبتها إذا ثبت أنها مسؤولة عن التسمم.

 

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مطاعم
محافظة صبيا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137556
منذ 26 دقيقة
الحمد لله على شفائهم ..

.. القائمين على المطعم لابد من معاقبتهم ..

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
الله يكفيك شرها
زائــــر
مادام لكم 50 ولنا 50 فلابأس...؟؟؟!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين .. .. اياكم والسرعة وتجاوز الأنظمة والأناااة .. اعط كل ذي حق حقه ...
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
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