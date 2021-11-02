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قانوني يحذر من المشاجرات الجماعية ويوضح العواقب

منذ 3 ساعات
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قانوني يحذر من المشاجرات الجماعية ويوضح العواقب

علي القحطاني (صدى):
أكد المحامي الدكتور ماجد الموزان أن القضاء يشدد العقوبة على المشاجرات الجماعية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لهذه الأفعال المشينة .

وأوضح القانوني أن من يتشاجر في مكان ويعلم بوجود كاميرات يمكن أن تكشف استهتاره ليس بكامل وعيه ، مبيت أن "البعض يسوون أنفسهم أنهم أبطال ولايهمهم العواقب".

وتوقع الدكتور ماجد الموزان أن من يتجرأ على تلك الفعلة يكون متعاطي مخدرات أو يعاني من اعتلالات نفسية.

وأضاف أن " العقوبة ستكون بحسب الإصابات التي حدثت بحق المعتدي عليهم ، إذا كانت الإصابة أكثر من ٢١ يوم فإنها تكون موجبة التوقيف وإذا كانت أقل من ٢١ يوم تحال إلى المحاكمة الجزائية خاصة التي أصبحت رأي عام"

وأشار القانوني إلى أن المشاجرات الجماعية يشدد فيها والنيابة لاتفرج عن أطراف المشاجرة لعدم إثارة الفوضى والاستهتار والعقوبة تكون مشددة .

وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت مقطع فيديو يظهر مجموعة أشخاص وهم يعتدون على موظفي أحد المطاعم الشهيرة، ويمسكون بـ "الكراسي" ويعتدون بالضرب على الموظفين.

ووجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، بالقبض على أطراف واقعة الاعتداء على موظفي أحد المطاعم.

ماجد الموزان
العواقب
المشاجرات الجماعية

التعليقات

بو محمد 😎 ✍️
بو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137580
منذ 32 دقيقة
المخالف يخالف ويدق خشمه بعد ..

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