نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الصين تدعو مواطنيها إلى تخزين مواد غذائية استعدادا لحالة طوارئ

منذ ساعة
1605
3
الصين تدعو مواطنيها إلى تخزين مواد غذائية استعدادا لحالة طوارئ

بكين (صدى):
وجهت السلطات الصينية اليوم، الثلاثاء، مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية اليومية؛ استعدادًا لحالة طوارئ لم تحددها بعد وفقاً لوكالة "رويترز".

وأوضح مدير المركز الروسي للتعاون التقني-العسكري، دميتري شوجاييف، إن الصين والهند وعدد آخر من شركاء روسيا قد يكونون من الأوائل الذين سيحصلون على منظومات الدفاع الجوي "إس-500" الروسية.

وتابع شوجاييف الهند شريك استراتيجي طويل الأمد لروسيا، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد حول صفقة صواريخ "إس-400"، وستحصل الهند على الدفعة الأولى منها بحلول نهاية العام، مبينا أن الهند مهتمة أيضا بمنظومات الدفاع الجوي الروسية الأحدث، "إس-500"، وتسعى لشرائها.

وأكد شوجاييف إن بيع منظومات الدفاع الجوي "إس-500" سيصبح ممكنا بعد تزويد قوات الجيش الروسي بما يحتاجه منها.

 

الصين
حالة طواريء
تخزين مواد غذائية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18638
منذ ساعة
خخخخخخ

خير إن شاء الله

فتحنا فلسطين وخايفين من رد فعل الشارع اليهودي الممتد في كل ركن ما عدا الصين
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 669
منذ 36 دقيقة
خبص لخبط يجي خبر كويس
خالد الحربي
خالد الحربي عدد التعليقات : 144
منذ 12 دقيقة
لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
الله يكفيك شرها
زائــــر
مادام لكم 50 ولنا 50 فلابأس...؟؟؟!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين .. .. اياكم والسرعة وتجاوز الأنظمة والأناااة .. اعط كل ذي حق حقه ...
د محمد ماجد بخش
يا أهل الإمارات.. كنتم على الرمال تعيشون واليوم على برادة الذهب تمشون .. فأشكروا الآء الرحمن
د محمد ماجد بخش
هل تعلم : أن التساهل في تطبيق الحدود والعقوبات يشجع على استمراريتها وربما تطور أساليبها وتعددها.. وإن... العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص وكذلك...

أخر الأخبار

شاهد..  وصلة رقص مثيرة للفنانة بلقيس في حفل زفاف بدبي 
شاهد..  وصلة رقص مثيرة للفنانة بلقيس في حفل زفاف بدبي 
منذ 36 ثانية 11
بالصور.. سعر ومواصفات أغلى سيارة في الإمارات
بالصور.. سعر ومواصفات أغلى سيارة في الإمارات
منذ 28 دقيقة 1163
تعطيل قرار منع عائلة حسني مبارك من التصرف في أموالهم
تعطيل قرار منع عائلة حسني مبارك من التصرف في أموالهم
منذ 31 دقيقة 1245
بالفيديو .. تطورات جديدة في واقعة تسمم أكثر من 60 شخصا في صبيا
بالفيديو .. تطورات جديدة في واقعة تسمم أكثر من 60 شخصا في صبيا
منذ 33 دقيقة 1179
رئيس " هيئة السياحة": موسم الرياض رفع معدل الزيارات بنسبة 30% "فيديو"
رئيس " هيئة السياحة": موسم الرياض رفع معدل الزيارات بنسبة 30% "فيديو"
منذ 39 دقيقة 1154
وزير الاقتصاد العُماني: يجب الإسراع في تفعيل الربط البحري مع المملكة
وزير الاقتصاد العُماني: يجب الإسراع في تفعيل الربط البحري مع المملكة
منذ 59 دقيقة 1237
مدرب المنتخب السويدي يستدعي "إبراهيموفيتش "
مدرب المنتخب السويدي يستدعي "إبراهيموفيتش "
منذ ساعة 1148
ضبط موقعًا مخالفًا لنظام البيئة لتخزين الحطب المحلي
ضبط موقعًا مخالفًا لنظام البيئة لتخزين الحطب المحلي
منذ ساعة 1098
"الاستئناف الجزائية" تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم أحمد الظفيري
"الاستئناف الجزائية" تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم أحمد الظفيري
منذ ساعة 1191
تحويلات الأجانب تشهد ارتفاعًا بنسبة 1% خلال شهر
تحويلات الأجانب تشهد ارتفاعًا بنسبة 1% خلال شهر
منذ ساعة 1185