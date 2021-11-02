الصين تدعو مواطنيها إلى تخزين مواد غذائية استعدادا لحالة طوارئ

بكين (صدى):
وجهت السلطات الصينية اليوم، الثلاثاء، مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية اليومية؛ استعدادًا لحالة طوارئ لم تحددها بعد وفقاً لوكالة "رويترز".
وأوضح مدير المركز الروسي للتعاون التقني-العسكري، دميتري شوجاييف، إن الصين والهند وعدد آخر من شركاء روسيا قد يكونون من الأوائل الذين سيحصلون على منظومات الدفاع الجوي "إس-500" الروسية.
وتابع شوجاييف الهند شريك استراتيجي طويل الأمد لروسيا، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد حول صفقة صواريخ "إس-400"، وستحصل الهند على الدفعة الأولى منها بحلول نهاية العام، مبينا أن الهند مهتمة أيضا بمنظومات الدفاع الجوي الروسية الأحدث، "إس-500"، وتسعى لشرائها.
وأكد شوجاييف إن بيع منظومات الدفاع الجوي "إس-500" سيصبح ممكنا بعد تزويد قوات الجيش الروسي بما يحتاجه منها.