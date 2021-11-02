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بالفيديو .. أداء صلاة الميت على الفقيد سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن

منذ 10 ساعات
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بالفيديو .. أداء صلاة الميت على الفقيد سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن

الرياض (صدى):
أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله-، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما أدى الصلاة على الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، وإخوان الفقيد أصحاب السمو الملكي الأمراء ( تركي ، وفيصل ، وفهد ، وعبدالله )، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

وتقبل سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة وإخوان الفقيد العزاء والمواساة كما سيوارى الجثمان بمشيئة الله اليوم في مكة المكرمة.

 

الرياض
منطقة الرياض
صلاة
جامع الإمام تركي بن عبدالله
الوسم صلاة الميت

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137601
منذ 10 ساعات
الله يرحمه ويحسن عزاكم ..
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1962
منذ ساعة
الله يغفر له ويرحمه

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنا وعنه
بو محمد 😎 ✍️
الا يا ليل المعاناة .....
بو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله خير ..
بو محمد 😎 ✍️
كلامك عين الصواب ..
بو محمد 😎 ✍️
تفاهة في تفاهة ...

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