اتحاد القدم يعلن موعد قرعة كأس خادم الحرمين بالرياض

نواف السالم (صدى):
أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موعد قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين بالرياض، حيث ستنطلق الأثنين المقبل.
وذكر اتحاد كرة القدم أنه قرعة كأس خادم الحرمين ستقام في فندق برج رافال بمدينة الرياض، عند الساعة الثانية ظهرًا.
ويذكر أن البطولة ستقام للموسم الثاني على التوالي قصرًا على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويأتي ذلك بعد أن قرر مجلس إدارة الاتحاد في أبريل الماضي استمرار قصر المشاركة لفرق المحترفين، نظرًا لضغط روزنامة المباريات الذي سيشهد التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
بالإضافة إلى بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي ستقام في ديسمبر المقبل، فضلًا عن مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.
وتبدأ البطولة انطلاقاً من دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تكون القرعة غير موجهة ودون تحديد أي مستويات.
وستجرى مراسم القرعة عبر "وعائين" يحتوي الأول على أسماء الفرق الـ 16 والآخر يحتوي أرقامًا من 1 إلى 16 داخل الكرات، حيث سيتم اختيار الفريق ثم اختيار الرقم بالسحب العشوائي ويتم تسكين الفريق حسب رقمه بالقرعة، وسيخوض الفريق الذي يتم اختياره أولًا مباراته في دور الـ 16 على أرضه.