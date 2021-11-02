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اتحاد القدم يعلن موعد قرعة كأس خادم الحرمين بالرياض

منذ ساعة
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اتحاد القدم يعلن موعد قرعة كأس خادم الحرمين بالرياض

نواف السالم (صدى):
أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موعد قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين بالرياض، حيث ستنطلق الأثنين المقبل.

وذكر اتحاد كرة القدم أنه قرعة كأس خادم الحرمين ستقام في فندق برج رافال بمدينة الرياض، عند الساعة الثانية ظهرًا.

ويذكر أن البطولة ستقام للموسم الثاني على التوالي قصرًا على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي ذلك بعد أن قرر مجلس إدارة الاتحاد في أبريل الماضي استمرار قصر المشاركة لفرق المحترفين، نظرًا لضغط روزنامة المباريات الذي سيشهد التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

بالإضافة إلى بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي ستقام في ديسمبر المقبل، فضلًا عن مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

وتبدأ البطولة انطلاقاً من دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تكون القرعة غير موجهة ودون تحديد أي مستويات.

وستجرى مراسم القرعة عبر "وعائين" يحتوي الأول على أسماء الفرق الـ 16 والآخر يحتوي أرقامًا من 1 إلى 16 داخل الكرات، حيث سيتم اختيار الفريق ثم اختيار الرقم بالسحب العشوائي ويتم تسكين الفريق حسب رقمه بالقرعة، وسيخوض الفريق الذي يتم اختياره أولًا مباراته في دور الـ 16 على أرضه.

الرياض
دوري أبطال آسيا
دوري المحترفين
اتحاد كرة القدم
قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين
فندق برج رافال

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3959
منذ 26 دقيقة
عطوه الهلال والا احد من فرق التبع الفيراني المدلل ومن الحين مافيه داعي للتعب والتحكيم واللجان 😂

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. اكتموه في مغارة حزب الشيطان ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ,, .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ,,
شمس الحقيقة
كله منك ياعسيري ،،، وش سويت بالزعيق
ناصر
بكرة يتصالحوا مثل قطر بدون شروط
دكتر
جورج قرداحي الى اقرب برميل زبالة

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