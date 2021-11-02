التنمر يقود 3 طلاب لذبح زميلهم بعنق زجاجة

القاهرة (صدى):
أقدم 3 طلاب على ذبح زميلهم وهو طالب بالثانوي باستخدام عنق زجاجة عقب خروجهم من الدرس بمحافظة كفر الشيخ المصرية.
وكشفت التحقيقات أن سبب ارتكاب تلك الحادثة هو تنمر الطلاب على "المجني عليه" حيث أقدموا على ضربه في ساقه حتي سقط أرضاً فتشاجر معهم دفاعاً عن نفسه.
وقام أحدهم بكسر زجاجة وطعنه في رقبته فجرى القتيل لمسافة 10 أمتار وسقط غريقاً في دمائه ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى كفر الشيخ العام.
ومن جانبه، أكد والد "الطالب المجني" عليه أن الشهود ذكروا أنا الطلاب تربصوا بنجله وضربوه وحاول الهرب منهم إلا أنه سقط غارقا في دمائه وسط الشارع.
وألقت الجهات الأمنية القبض على الطلاب مرتكبي الجريمة لبدء التحقيقات في الواقعة التي بدأت بمشاجرة بينهم وانتهت بقتل "المجني عليه".