نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

التنمر يقود 3 طلاب لذبح زميلهم بعنق زجاجة

منذ ساعة
776
1
التنمر يقود 3 طلاب لذبح زميلهم بعنق زجاجة

القاهرة (صدى):
أقدم 3 طلاب على ذبح زميلهم وهو طالب بالثانوي باستخدام عنق زجاجة عقب خروجهم من الدرس بمحافظة كفر الشيخ المصرية.

وكشفت التحقيقات أن سبب ارتكاب تلك الحادثة هو تنمر الطلاب على "المجني عليه" حيث أقدموا على ضربه في ساقه حتي سقط أرضاً فتشاجر معهم دفاعاً عن نفسه.

وقام أحدهم بكسر زجاجة وطعنه في رقبته فجرى القتيل لمسافة 10 أمتار وسقط غريقاً في دمائه ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى كفر الشيخ العام.

ومن جانبه، أكد والد "الطالب المجني" عليه أن الشهود ذكروا أنا الطلاب تربصوا بنجله وضربوه وحاول الهرب منهم إلا أنه سقط غارقا في دمائه وسط الشارع.

وألقت الجهات الأمنية القبض على الطلاب مرتكبي الجريمة لبدء التحقيقات في الواقعة التي بدأت بمشاجرة بينهم وانتهت بقتل "المجني عليه".

 

الطلاب
الاعتداء
جريمة قتل
التنمر
الدروس
ذبح طالب

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 608
منذ دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو فهد
التصويت والحكام والمحللين عطو الاهلي 57٪ التصويت ومن يستحق الفوز والهلال 27٪
رااايق
ههههههههههههههههه **
ابوعبدالله الحمود
حسبي الله عليه جعل يده القطع
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،،
واطي القواطي
نادي وضيع من يوم تأسس إن شاء الله دوم من جرف لدحديره

أخر الأخبار

"مكافحة التبغ" ترصد 18 مخالفة على منشآت تجارية في نجران
"مكافحة التبغ" ترصد 18 مخالفة على منشآت تجارية في نجران
منذ 5 دقائق 1143
فواز القرني يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى
فواز القرني يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى
منذ 10 دقائق 1309
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
منذ 17 دقيقة 11463
"التعاون الخليجي" يدعم طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030
"التعاون الخليجي" يدعم طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030
منذ 28 دقيقة 1413
بالفيديو.. أهم الحالات التحكيمية في الجولة الثامنة من دوري المحترفين
بالفيديو.. أهم الحالات التحكيمية في الجولة الثامنة من دوري المحترفين
منذ 33 دقيقة 1387
بالفيديو.. "الغامدي" يكشف سر ارتداء أقنعة الأكسجين داخل الطائرة
بالفيديو.. "الغامدي" يكشف سر ارتداء أقنعة الأكسجين داخل الطائرة
منذ 37 دقيقة 1301
"الهريفي" يعلن اعتزاله تشجيع النصر (فيديو)
"الهريفي" يعلن اعتزاله تشجيع النصر (فيديو)
منذ 40 دقيقة 1776
وزارة التجارة: استدعاء أكثر من 250 ألف مركبة و35 ألف منتج خلال 10 أشهر
وزارة التجارة: استدعاء أكثر من 250 ألف مركبة و35 ألف منتج خلال 10 أشهر
منذ 42 دقيقة 1379
بالفيديو.. القبض على معلم ضرب طفلًا بوحشية
بالفيديو.. القبض على معلم ضرب طفلًا بوحشية
منذ 45 دقيقة 571
رسائل متبادلة بين ماكرون ورئيس وزراء أستراليا عن أزمة الغواصات
رسائل متبادلة بين ماكرون ورئيس وزراء أستراليا عن أزمة الغواصات
منذ 50 دقيقة 1300