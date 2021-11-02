شقيقان ينهيان حياة والدهما طمعًا في الميراث

بغداد (صدى):
شهد العراق جريمة قتل مروعة راح ضحيتها تاجر في محافظة البصرة بجنوب البلاد.
وأوضحت وزارة الداخلية العراقية، أن عملية الكشف عن هذه الجريمة جاءت بعد إحالة القضية من قبل قاضي التحقيق إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، التي بدورها كثفت من جهدها الاستخباري والتعمق بالتحقيق مع متهم على ذمة هذه القضية، الذي كان ينكر علاقته بها.
وأشارت إلى أن التحقيقات أسفرت عن اعتراف المتهم بقيامه مع شقيقه، ولدوافع مادية من أجل الميراث، بالاتفاق مع ابن عمهم لقتل والدهما داخل محله؛ حيث تم التوصل إلى المتهمين وقبض عليهم واعترفوا بتنفيذهم الجريمة.