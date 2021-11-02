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شقيقان ينهيان حياة والدهما طمعًا في الميراث

منذ ساعة
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شقيقان ينهيان حياة والدهما طمعًا في الميراث

بغداد (صدى):
شهد العراق جريمة قتل مروعة راح ضحيتها تاجر في محافظة البصرة بجنوب البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية، أن عملية الكشف عن هذه الجريمة جاءت بعد إحالة القضية من قبل قاضي التحقيق إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، التي بدورها كثفت من جهدها الاستخباري والتعمق بالتحقيق مع متهم على ذمة هذه القضية، الذي كان ينكر علاقته بها.

وأشارت إلى أن التحقيقات أسفرت عن اعتراف المتهم بقيامه مع شقيقه، ولدوافع مادية من أجل الميراث، بالاتفاق مع ابن عمهم لقتل والدهما داخل محله؛ حيث تم التوصل إلى المتهمين وقبض عليهم واعترفوا بتنفيذهم الجريمة.

 

جريمة
العراق
قتل
أب
والد
الميراث

التعليقات

أبو خالد إبن سمومة
أبو خالد إبن سمومة عدد التعليقات : 14847
منذ 6 دقائق
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا،
ولا مبلغ علمنا،
ولا إلى النار مصيرنا،
وأجعل الجنة هي دارنا وقرارنا،
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ،
وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً.

اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صُنعا..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 607
منذ دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله
الطمع يعمي القلوب نسأل الله السلامة والعافية

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أحدث التعليقات

ابو فهد
التصويت والحكام والمحللين عطو الاهلي 57٪ التصويت ومن يستحق الفوز والهلال 27٪
رااايق
ههههههههههههههههه **
ابوعبدالله الحمود
حسبي الله عليه جعل يده القطع
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،،
واطي القواطي
نادي وضيع من يوم تأسس إن شاء الله دوم من جرف لدحديره

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